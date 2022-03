Klitschko: "Brecht alle Wirtschaftsbeziehungen zu Russland ab"

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat in einer Videoschalte im Münchner Stadtrat an Deutschland appelliert, alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen. Denn Russland investiere "jeden Euro und jeden Cent" in die Armee. Man könne nicht "halbschwanger" sein.

Klitschko: Putins Pläne reichen weiter als bis zur polnischen Grenze

Zuvor hatte er in eindringlichen Worten die aktuelle Lage in seiner Heimat geschildert. Ständig gebe es über Stunden hinweg Explosionen. Es sei falsch zu denken, dass der Krieg "weit weg" sei, warnte Klitschko die Zuhörer: "Er trifft ganz Europa." Niemand könne sagen, wo "die Ambitionen von Putin enden". Doch "die Pläne werden weiterlaufen als bis zur ukrainischen Grenze und zur polnischen Grenze".

"Genozid" in der Ukraine

Der Bürgermeister von Kiew sprach auch von einem Genozid und kündigte an, dass die Menschen nicht aufgeben werden: "Lieber sterben wir als dass wir die Aggressoren in die Stadt lassen."

Deutsche Politiker müssten eindeutig Stellung beziehen

Zugleich forderte er alle deutschen Politiker auf, eindeutig Position zu beziehen: Wer nicht auf der Seite der Ukraine sei, stehe auf der Seite des Aggressors, sagte er.

Stehende Ovationen nach Rede vor Münchner Stadtrat

Am Ende seiner fast 40-minütigen Ansprache gab es stehende Ovationen für Klitschko. Er sei "tief betroffen" und "ungeheuer wütend auf die russischen Machthaber", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Bei den Menschen in der Ukraine bedankte er sich dafür, dass die "für die Demokratie und unser aller Freiheit" kämpfen: "Wir sind dankbar für euren Kampf, der auch unsere gemeinsamen Werte verteidigt."

München hilft mit Spenden, Unterkünften und Ausrüstung

Reiter sicherte dem Bürgermeister der Partnerstadt auch die volle Solidarität Münchens zu. Man habe keinerlei wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, die man abbrechen könne. Doch "all das, was wir leisten können, um euch zu helfen, werden wir leisten". So gebe es etwa noch "Tausende Angebote" privater Unterkünfte für Geflüchtete, und die Spendenbereitschaft sei "riesig".