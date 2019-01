Klirrende Kälte: Bis zu minus zwölf Grad in Bayern

Nach starken Schneefällen zeigt der Winter in Bayern nun seine frostige Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor allem in Südbayern vor starkem Frost gewarnt. Dort sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu minus zwölf Grad, in den übrigen Regionen zeigt das Thermometer bis zu minus acht Grad an.

Am Montag kann es nach DWD-Angaben noch vereinzelt schneien, überwiegend wird es in den nächsten Tagen aber sonnig. In den Alpen entspannt sich die Lawinensituation. Während im Allgäu weiterhin vor Lawinen gewarnt wird, geht die Lawinengefahr im restlichen Alpenraum zurück auf die Warnstufe 2.

Hoffnung auf Eiswein

Die Winzer in Franken freuen sich über die eisigen Temperaturen. Nur ganz wenige Winzer waren das Wagnis eingegangen und ließen nach der offiziellen Weinlese noch Trauben für einen möglichen Eiswein hängen. Ob es für den Homburger Kallmuth gereicht hat, ist noch unklar. Minus sieben Grad sind für die Eisweinlese das Minimum. Mitte Dezember hatte der Fränkische Weinbauverband eine Liste der Winzer erstellt, die Eiswein produzieren wollen. Sie umfasst gerade einmal fünf Adressen.