Medizinische Notfälle nicht aussitzen

Die Ärzte im stationären und im ambulanten Bereich stellen laut Mitteilung zunehmend fest, dass die Bevölkerung Kliniken und Arztpraxen meidet. Seit dem Shutdown verzeichnet demnach etwa die Notaufnahme an der Klinik Mindelheim einen Patientenrückgang von fast 40 Prozent.

"Notfälle müssen behandelt werden"

Die Zurückhaltung der Patienten sowie die Angst davor, sich anzustecken, seien zwar verständlich, doch die Ärzte betrachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge. Schließlich gebe es viele gesundheitliche Situationen, in denen Zurückhaltung fehl am Platz sei. Denn trotz Corona-Pandemie müssten weiterhin unaufschiebbare medizinische Notfälle, wie beispielsweise Herzinfarkte, Schlaganfälle und chirurgische Notfälle behandelt werden. "Diese Patienten müssen schnell und sicher versorgt werden", warnt Dr. Markus Tietze, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie an der Klinik Mindelheim. "Zu viel Zurückhaltung und zu langes Aussitzen von Beschwerden kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben."

Getrennte Bereiche für COVID-19-Patienten

Der Klinikverbund betont, dass Patienten zu jeder Zeit sicher versorgt werden könnten. Es seien völlig getrennte Bereiche für COVID-19-Patienten geschaffen worden. Strenge Hygienevorschriften, tägliche Begehungen der Stationen durch die Hygienefachkräfte und umfangreiche Schulungen erhöhen laut Verbund ebenfalls die Sicherheit innerhalb der Kliniken. Außerdem wurden alle Mitarbeiter in allen Bereichen mit jeglichem Patientenkontakt verpflichtend mit Mund-Nasenschutz ausgestattet, heißt es weiter.

Zum Klinikverbund Allgäu gehören die Kliniken in Kempten, Mindelheim, Immenstadt, Ottobeuren, Sonthofen und Oberstdorf.