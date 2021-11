Klinikum Rosenheim sendet Rotlicht als Hilferuf

Das Klinikum Rosenheim trägt die Hauptlast der Betreuung von Corona-Patienten in Stadt und Landkreis. In diesem städtischen Haus der vier RoMed-Kliniken liegen derzeit 96 Corona-Patienten, davon 15 auf der Intensivstation, diese belegen 46 Prozent der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Vier dieser Betten sind mit heutigem Stand noch frei. Insgesamt ist in Stadt und Landkreis eine Stabilisierung zu beobachten. Auf den Intensivstationen der verschiedenen Krankenhäuser liegen heute 32 Corona-Patienten, sie stellen damit ein Drittel aller Intensivpatienten in diesem Raum.