Klinikum Passau weiter am Limit: Regelbetrieb eingeschränkt

Die Lage am Klinikum Passau bleibt äußerst angespannt. Der Regelbetrieb wird noch stärker als bisher eingeschränkt. Das meldet die Klinikleitung.

Nur kurze Phase der Entlastung

Nach einer kurzen Phase der Entlastung auf den Covid-Normalstationen in der zweiten Januarwoche habe sich die Situation wieder deutlich verschärft, teilte Werkleiter Stefan Nowack am Nachmittag dem BR mit. Nach heutigem Stand würden 105 Covid-Patienten versorgt. Insbesondere die Covid-Intensivstation sei an der Belastungsgrenze, bestätigt die Ärztliche Direktorin Annegret Kuhn. Corona-Kranke werden nicht nur in nahe gelegene Krankenhäuser wie Vilshofen oder Deggendorf verlegt, sondern teilweise bis nach Regensburg und München.

Klinikleitung, Chefärzte und Personalvertretung hätten deshalb beschlossen, den Regelbetrieb noch stärker als bisher einzuschränken. Bis auf weiteres könnten deshalb ausschließlich Notfallpatienten behandelt und nur dringlichste Behandlungen durchgeführt werden.

Aktuell befinden sich 57 Mitarbeitende des Klinikums - vorwiegend aus der Pflege - in Quarantäne bzw. im Krankenstand. Pflegedirektor Christian Maier: "Die Pflegekräfte, die im Einsatz sind, sind physisch wie psychisch hoch belastet, insbesondere auf den Intensivstationen." Ohne die Hilfe anderer Stationen sowohl aus der Pflege als auch dem ärztlichen Bereich wäre die Arbeit dort nicht zu schaffen. Ihnen allen gelte größter Respekt und Dank, so die Klinikleitung.