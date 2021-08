Klinikum Nürnberg: Vertrauliche Hilfe für Opfer sexueller Gewalt

Da Opfer sexualisierter Gewalt unmittelbar nach der Tat meist unter Schock stünden, sei die Scheu oft groß, sich sofort an die Polizei zu wenden, erklären die Verantwortlichen des Klinikums Nürnberg. Man wolle den Betroffenen nun eine niedrigschwellige Anlaufstelle bieten.

Vertrauliche Spurensicherung gibt Opfern Zeit

Opfer von sexuellem Missbrauch, von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung sollen deswegen die Möglichkeit bekommen, entsprechende Verletzungen und Spuren, die bei der Tat hinterlassen wurden, vertraulich sichern und aufbewahren zu lassen. Die vertrauliche Spurensicherung soll es Betroffenen ermöglichen, in Ruhe zu überlegen, ob und wann sie zur Polizei gehen wollen. Opfer können sich an die Notaufnahmen des Klinikums oder an die gynäkologische oder urologische Ambulanz wenden.

Klinikum geht in Vorleistung, denn: Es besteht Handlungsbedarf

Das Klinikum gehe mit dem Angebot in Vorleistung. Denn die Finanzierung sei noch nicht klar geregelt. Es bestehe jedoch Handlungsbedarf: Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen.

Deutlich mehr Fälle sexualisierter Gewalt

Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Auch die angezeigten Fälle von Kindesmissbrauch und Misshandlung Schutzbefohlener nehmen deutlich zu. Zudem häufen sich auch die Fälle sexualisierter Gewalt gegen Männer.

Scham und Angst – hohe Dunkelziffer

Bei allen Delikten ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, weil es Opfern oft schwerfällt, sich zu offenbaren. Scham und Angst vor der Lawine, die mit einer Anzeige losgetreten wird, erschweren den Gang zur Polizei, erklärt das Klinikum die Gründe für die Initiative.