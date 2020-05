vor 38 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Klinikum Nürnberg kehrt in den Normalbetrieb zurück

Auch in Nürnberg kehrt das Klinikum nach den Notmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in den Normalbetrieb zurück. Die Leitung erläutert, wie das Krankenhaus der höchsten Leistungsstufe in Corona-Zeiten zur Normalität zurückkehren kann.