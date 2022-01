Klinikum Nürnberg eröffnet Tagesklinik für Post-Covid-Patienten

Müdigkeit, Kurzatmigkeit eingeschränkter Leistungsfähigkeit oder kognitiven Einschränkungen wie Gedächtnisprobleme zählen zu langfristigen Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Um Menschen nach einer Covid-Infektion zu unterstützen, hat das Klinikum Nürnberg eine Tagesklinik eröffnet.

Tagsüber in Therapie – Nachts zuhause

Tagsüber werden die Patientinnen und Patienten im Nürnberger Klinikum behandelt, abends und nachts müssen sie nicht in Klinik bleiben, sondern können in ihrer gewohnten Umgebung verbringen. Etwa vier Wochen dauert die Therapie, währenddessen sowohl die körperlichen als auch die seelischen Symptome der Infektion ausheilen sollen.

Stress durch Entspannung und Training abbauen

"Die Post-Covid-Infektion ist eine funktionelle Störung auf zellulärer Ebene. Das heißt der Virusinfekt ist ausgeheilt und trotzdem hat die Zelle noch weiterhin an der Ausheilung zu arbeiten. Die Zellen, ob das die Herzzellen, die Gehirnzellen oder die Muskelzellen sind, sind unter Stress geraten. Sie müssen wieder regenerieren und hierfür ist Entspannung im Körper der entscheidende Motor", sagt Prof. Dr. Christiane Waller, die Chefärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg. Sich ins Bett zu legen und zu grübeln, sei alles andere als Entspannung. In der Post-Covid-Tagesklinik stehen deshalb unter anderem Entspannungstechniken wie Atmungsübungen aber auch Kraft- und Ausdauertraining auf dem Plan.

Patienten sollen aus dem Tief geholt werden

Zunächst sollen während der drei- bis vierwöchigen Verweildauer andere körperliche Ursachen wie beispielsweise eine schwere Erkrankung, die sich im Körper unbemerkt entwickelt, ausgeschlossen werden. Einen Schwerpunkt darauffolgenden Behandlung übernimmt dann unter anderem die Abteilung für Physikalische Therapie der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie: mit speziellen physiotherapeutischen, ergotherapeutischen und logopädischen Programmen sollen die körperlichen Fähigkeiten wiederhergestellt und damit die Patienten aus ihrem Tief geholt werden.

Mobilität für ältere Patienten wieder herstellen

Bei älteren und oft schon mehrfach vorerkrankten Patientinnen und Patienten, die mit Post-Covid in die Tagesklinik kommen, gehe es vor allem darum, sie nach der Erkrankung wieder zu mobilisieren, erklärt Prof. Dr. Markus Gosch, der Chef der Klinik für Innere Medizin. "Sie sollen so weit wie möglich wieder an ihr Leben vor der COVID-Erkrankung anknüpfen können, beispielsweise wieder selbst Einkaufen gehen", so Gosch. Die Geriatrischen Tageskliniken am Klinikum Nürnberg bieten diesen Patienten auch ein Therapiekonzept, das auf die seelischen und sozialen Bedürfnisse der Patienten eingeht. Denn gerade Senioren habe die Corona-Pandemie sehr hart getroffen habe, meint Gosch. "Sie haben Angehörige, Freunde, Nachbarn verloren und müssen oft mit Einsamkeit zurechtkommen. Wir möchten ihnen helfen", erklärt der Mediziner.

Interdisziplinäres Team für individuelle Bedürfnisse

Die Bedürfnisse eines jeden Patienten seien aber eben unterschiedlich. Das Schwierigste sei, die individuellen Bedürfnisse der Patienten herauszufinden. "Dazu brauchen wir dieses interdisziplinäre Team, das wir hier haben", so Gosch. Je nachdem ob die Probleme beispielsweise ehr im Bereich der Lungenfunktion oder im kognitiven Bereich liegen brauche es natürlich unterschiedliche Therapieansätze.

Mit Sicherheit zurück ins alte Leben

"Wir müssen den Patienten auch wieder Sicherheit geben, dass sie wieder zurückfinden in ihr altes Leben", sagt Prof. Gosch. Und Chefärztin Prof. Waller betont, dass es das Ziel der Therapie sei, Post-COVID auszuheilen. "Die Erfahrungen die wir bislang gemacht haben, stimmen uns positiv, sodass wir davon ausgehen, dass die vierwöchige Behandlungszeit ausreicht", sagt die Chefärztin.