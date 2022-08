Klinikum Nürnberg: 27,5 Millionen Euro für digitalen Ausbau

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) übergeben am Nachmittag einen Förderscheck an das Klinikum Nürnberg. Mit der Fördersumme in Höhe von 27,5 Millionen Euro sollen vor allem digitale Projekte vorangetrieben werden, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte, so Kliniksprecherin Julia Peter zum BR.

Ziel: Verbesserung der Infrastruktur des Krankenhauses

Das kommunale Krankenhaus, das schon seit 125 Jahren zu den wichtigsten Gesundheitsversorgern und Arbeitgebern in der Metropolregion zählt, kann nun dank der Förderung im Rahmen des sogenannten Krankenhauszukunftsgesetzes konkrete Pläne schmieden. Dieses Gesetz hat das Ziel, bundesweit die digitale Infrastruktur der Krankenhäuser zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Digitalisierung der Ablauforganisation, Dokumentation und Kommunikation sowie der Verbesserung der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin unter besonderer Beachtung der IT-Sicherheit.