Klinikum Mainkofen: Wie werden Pfleger auf Gewalt vorbereitet?

Wenn Menschen hoch emotional reagieren, nehmen sie die Welt um sich herum manchmal nicht mehr wahr. Dann müssen Pfleger an die Patienten herankommen, sagt Bauer. Sie müssen sich Gehör verschaffen – und zwar mit sogenannten Signalreizen. Wenn jemand auf eine Pflegerin oder einen Pfleger zugeht, müsse ein optischer und akustischer Reiz gesetzt werden: Laut "Stop" sagen oder auf den Tisch schlagen. So soll laut Bauer signalisiert werden, dass dieses Verhalten distanzüberschreitend sei und man sich so nicht wohl fühle.

Schulungen zweimal jährlich

Deeskalationsschulungen gibt es für die Pfleger in Mainkofen zwei Mal jährlich, jeweils fünf Tage lang – für die Schüler werden zwei Blockkurse angeboten. Dabei werden auch Abwehr- und Fluchttechniken gelernt. Der stellvertretende Pflegedirektor Hans-Peter Hartl des Bezirksklinikums Mainkofen fordert, dass auch Pfleger gesetzlich stärker geschützt werden, so wie bereits Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte. Wer einen Polizisten angreift, muss bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Bei Pflegekräften gilt das bisher nicht.

"Rettungskräfte und Sanitäter sind gesetzlich jetzt speziell geschützt worden, das betrifft aber nicht die Krankenpflegekräfte. Aber für die ist es genau so wichtig. Die Gewalt hört nicht an den Türen der Krankenhäuser auf." - Hans-Peter Hartl, stellvertretender Pflegedirektor am Bezirksklinikum Mainkofen