Klinikum Kempten: Psychosoziale Hilfe für Corona-Personal

Die Arbeit in schweißtreibender Schutzkleidung ist das eine, die psychische Belastung das andere große Problem, das Ärzten und Pflegern in der Coronakrise zu schaffen macht. Heike Wandt-Diensing kümmert sich auf der Intensivstation im Klinikum Kempten um Corona-Patienten. Eingepackt in einen Vollschutz fällt ihr die Arbeit schwer, denn "man kann nicht mehr so auf Tuchfühlung gehen. Es ist nicht das gleiche als wenn man ohne Sicherheitsmontur ins Zimmer geht und eine Hand halten kann oder einen Kopf streicheln kann. Ich glaube, für den Patienten auch."

Psychosoziale Unterstützung war schon geplant

Gleichzeitig fragt sich die Intensiv-Krankenschwester, wie sie ihre Familie vor einer möglichen Ansteckung, aber auch vor ihrer eigenen Belastung bei der Arbeit schützen kann. Damit Ärzte und Pfleger ihre Erlebnisse aufarbeiten und loslassen können, gibt es in Kempten jetzt psychosoziale Unterstützung. Geplant war solch ein Angebot bereits vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Jetzt kümmern sich psychotherapeutische Mitarbeiter des Klinikums und des Bezirkskrankenhauses schon früher als geplant um ihre Kollegen.

Schnelle Hilfe unter Kollegen

Dass sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte durch ihre Aufgabe in Situationen kommen können, die dann Auswirkungen haben, sei schon lang bekannt, erklärt Doris Wagner vom psychosozialen Dienst. Jetzt könne man Anzeichen für eine hohe Belastung unter den Kollegen frühzeitig erkennen und intervenieren und "damit hoffentlich auch schwere Traumatisierungen vermeiden helfen."

Entspannung und Gesprächstherapie

Heike Wandt-Diensing probiert das neue Angebot einer Kurzentspannungsgruppe aus. Auch Einzelgespräche bei ihren Psychotherapie-Kollegen will sie in Anspruch nehmen, "weil ich glaube, dass wenn sich Gleichgesinnte über eine Situation unterhalten, das Verständnis viel größer ist." Im Klinikum Kempten würde man sich freuen, wenn auch andere Kliniken mit ähnlichen Angeboten nachziehen würden. Damit möglichst viele Helfer in Zukunft Hilfe bekommen.

