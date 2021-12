"SOS" am Klinikum Kaufbeuren: Hilferuf und dringender Impfappell

Ein rotes "SOS" erscheint im Wechsel mit dem grünen Schriftzug "Wir kämpfen für Euch" und "Helft uns mit Eurer Impfung" an einer Leuchttafel über dem Eingang zum Klinikum Kaufbeuren. Der Klinikverbund Allgäu-Kaufbeuren will so auf den nach eigenen Angaben äußerst kritischen Zustand auf den Intensivstationen hinweisen. Auch andere bayerische Kliniken haben bereits mit solchen Aktionen auf ihre dramatische Lage aufmerksam gemacht.

Intensivbetten in Kaufbeuren alle belegt

"Für unser gesamtes Klinikpersonal, besonders jedoch für die am Limit arbeitenden Pflegekräfte ist jeder Tag ein enormer Kraftakt. Wir kommen an den Rand unserer Kapazitäten", erklärt auf der Homepage des Klinikums der Vorstandsvorsitzende Axel Wagner. Mittlerweile würden auch Verwaltungsangestellte mit einer pflegerischen Ausbildung auf den Stationen eingesetzt, um die Kollegen zu unterstützen. Seit Wochen seien die 14 Intensivpflegeplätze der Klinik belegt. Alle Coronapatienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft und müssten beatmet werden (Stand 3.12.), so Wagner.

Mehr junge und ungeimpfte Menschen in kritischem Zustand

Allein im Klinikum Kaufbeuren lagen Stand Freitag 36 Covid-Patienten auf den mittlerweile drei Isolierstationen sowie 10 Covid-Infizierte auf der Intensivstation. Dabei bestehe der Unterschied zwischen schweren und leichteren Verläufen auf der Intensivstation nicht mehr zwischen alten und jungen Patienten, sondern zwischen geimpften und ungeimpften Patienten. "Wir haben zunehmend junge, fitte und aktive Menschen in kritischem Zustand, die Frage ist nur, wie lange wir sie und alle anderen zukünftigen Patienten noch ausreichend versorgen können", erklärte Wagner.