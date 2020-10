Klinikum Fürth: Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem 24-stündigen Warnstreik am Klinikum Fürth aufgerufen. Seit sechs Uhr kommt es zu Einschränkungen im Klinikbetrieb. Auf einer Kundgebung am Mittag forderten rund 100 Beschäftigte lautstark eine "Corona-Prämie" als Anerkennung für die besonderen Belastungen und die besonderen Leistungen, so Bernhard Bytom von der Gewerkschaft Verdi.

Gewerkschaft: "Klinik-Stationen sind unterbesetzt"

An der Arbeitsniederlegung hätten sich viele der 2.100 Beschäftigten des Klinikums Fürth gar nicht beteiligen können, weil sie generell schon unterbesetzt seien, erklärte Bytom. Während des ganztägigen Warnstreiks ist im Klinikum Fürth eine Notversorgung gewährleistet.

Einschränkungen: Klinik-Betrieb im Wochenend-Modus

Trotzdem kommt es zu Einschränkungen für Patientinnen und Patienten. So seien drei von sieben OP-Sälen geschlossen. Der Schichtbetrieb auf den Stationen sei auf Wochenend-Modus umgestellt worden und auch in der Diagnostik und der Physio-Therapie laufe es langsamer, so Pflegeleiter Oliver Riedel: "Die Sicherheit unserer Patienten ist nicht gefährdet und alle Notfallpatienten werden auch nach wie vor behandelt."

"Klatschen bezahlt keine Mieten"

Den Streikenden ist vor allem Respekt und Anerkennung wichtig. Die harte Arbeit, die sie während der Corona-Pandemie geleistet haben solle wertgeschätzt werden, so ein Mitarbeiter. Hohe Mieten ließen sich nicht durch klatschen bezahlen.

Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.