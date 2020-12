Klinikum Fürth sucht händeringend nach Hilfskräften

Das Klinikum in Fürth sucht dringend ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter auf Minijob-Basis mit und ohne medizinische Ausbildung. Wie es in einer Mitteilung des Klinikums Fürth heißt, werden die Helfer als Unterstützung zu den Pflegekräften auf den Normalstationen benötigt. Auch im nicht-medizinischen Bereich, beispielsweise im hauswirtschaftlichen Service, fehlt es an Personal.

Hilfskräfte können sich auch an den Feiertagen bewerben

Wer helfen möchte, soll sich beim Bewerbermanagement unter der E-Mail-Adresse corona-hilfe@ klinikum-fuerth.de melden. Bewerber sollen dabei die mögliche Verfügbarkeit und (wenn vorhanden) die medizinische Ausbildung mit angeben. Unter der Telefonnummer 0911-75802007 beantwortet das Klinikum Anfragen von Interessierten. Bewerbungen per E-Mail seien auch an den Feiertagen möglich. Helfende müssen einen Masernimpfschutz vorweisen, heißt es weiter.

Klinikum Fürth wandte sich an Bundeskanzlerin Merkel

Schon Mitte des Monats hatte sich das Fürther Klinikum mit einem dringenden Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt und forderte einen sofortigen Lockdown. Schon damals sei die "Lage dramatisch" gewesen, erklärte der Pandemie-Beauftragte des Klinikums.