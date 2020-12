Klinikum Fürth: Sofortiger Lockdown wäre notwendig

Der Pandemiebeauftragte und medizinische Direktor des Klinikum Fürths, Manfred Wagner, hätte sich einen sofortigen Lockdown für Deutschland gewünscht. "Aus medizinischer Sicht bräuchte es das sofort und nicht erst am Mittwoch", sagte Wagner dem Bayerischen Rundfunk. Er habe aber Verständnis für die Notwendigkeiten der Politik.

Medizinischer Direktor fordert "privaten Lockdown"

Wagners größte Sorge ist nach eigenen Angaben, dass viele Bürger die kommenden zwei Tage dafür nutzen könnten, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen und es in den Innenstädten dann "zugehe wie verrückt".

Der Direktor der Klinik appellierte deshalb an die Bürger, jetzt in einen privaten Lockdown zu gehen. "Wir fordern immer mehr Selbstverantwortung und weniger Bevormundung. Jetzt kann es jeder beweisen", sagte er.

Sorge um Gesundheitssystem

Wenn ein sofortiger Lockdown nicht gelänge, sei zu befürchten, dass die Infektionszahlen weiter steigen, so Wagner. Diese Entwicklung komme mit ein bis zwei Wochen Verspätung in die Krankenhäuser der Region. Diese seien aber schon voll. "Dann mache ich mir wirklich Sorgen um unser an sich gutes Gesundheitssystem", meint Wagner.