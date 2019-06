Klinikum Fürstenfeldbruck: Verdi ruft zur Demo in der Pause auf

Kundgebung statt Kantine - so soll die Mittagspause der Beschäftigten am Klinikum Fürstenfeldbruck nach dem Willen von Verdi heute aussehen.

Die Forderungen liegen schon länger auf dem Tisch: Die Pausen im Schichtdienst sollen künftig auch als Arbeitszeit gelten und bezahlt werden. Und der Zuschlag für Samstagsarbeit soll auf 20 Prozent erhöht werden, verlangt Verdi. Demnächst soll darüber mit den Arbeitgebern verhandelt werden.

Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand"

Mit der Aktion heute sollen sich die Beschäftigten am Klinikum Fürstenfeldbruck aber auch für das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand" stark machen. Das bayerische Innenministerium hat die Zulassung verweigert - Teile der Forderungen seien Bundesrecht, hieß es. Am 18. Juni wird darüber aber noch am bayerischen Verfassungsgerichtshof verhandelt.

Mehr Pflegepersonal gefordert

Initiiert hat das Volksbegehren ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Ärzten und Juristen. Sie fordern unter anderem mehr Pflegepersonal, in Bayerns Krankenhäusern würden 12.000 Pflegestellen fehlen. Die Folge: überlastete Pflegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung der Patienten. Im Klinikum Fürstenfeldruck arbeiten aktuell an die 400 Frauen und Männer in Gesundheitsberufen.