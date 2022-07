Klinikum Forchheim: Hebammen weg - Kreissaal an Wochenenden zu

Nachdem zwei Hebammen das Klinikum Forchheim verlassen haben, können dort an den Wochenenden keine Entbindungen mehr stattfinden. Die Schließung des Kreißsaals während der Wochenenden werde bis Mitte September bestehen, teilte das Klinikum mit. Werdende Mütter müssen sich deshalb an andere Krankenhäuser im Umkreis wenden.

Impfpflicht: Personelle Notsituation am Klinikum Forchheim

Man befinde sich in einer personellen Notsituation, so das Klinikum Forchheim, nachdem zwei Hebammen innerhalb kurzer Zeit das Klinikum wegen der Impfpflicht im Gesundheitswesen verlassen haben. "Diesen Schwund können wir aufgrund von Krankheit und Urlaub nicht so schnell kompensieren", heißt es in einem Schreiben. Neueinstellungen seien bereits erfolgt.

Teil-Impfpflicht gilt seit Mitte März

Seit Mitte März müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen eine vollständige Corona-Impfung nachweisen. Eine Impfpflicht für weitere Teile der Bevölkerung lehnte der Bundestag Anfang April ab.

Im Mai hatte das Bundesverfassungsgericht die Corona-Impfpflicht in der Pflege und Medizin für zulässig erklärt und eine Verfassungsbeschwerde Betroffener zurückgewiesen: Der Schutz vulnerabler Personen sei "ein besonders gewichtiger Belang", so das höchste deutsche Gericht.

Obwohl durch die Teil-Impfpflicht bei ungeimpftem Personal rein theoretisch Bußgelder verhängt werden könnten, ist das in Bayern noch in keinem Fall passiert.