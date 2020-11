Klinikum Fichtelgebirge trennt sich von Geschäftsführer Schmid

Das Klinikum Fichtelgebirge und der bisheriger Geschäftsführer Martin Schmid gehen ab dem 30. November getrennte Wege. Wie das Klinikum in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, werde die Zusammenarbeit nach 19 Jahren einvernehmlich beendet.

Schmid im Zusammenhang mit Krankenhaus Selb in der Kritik

Schmid stand zuletzt im Zusammenhang mit dem Selber Krankenhaus in der Kritik. Dort wurden - vor allem coronabedingt - Abteilungen wie die Chirurgie und Innere Medizin nach Marktredwitz ausgelagert oder abgebaut. Selber Bürger forderten in einer Petition die Rückverlegung der Abteilungen für ein komplett ausgestattetes Krankenhaus in Selb. Konkrete Antworten oder Handlungen seitens Martin Schmid blieben jedoch aus.

Ob die Thematik rund um das Selber Krankenhaus der Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit des Klinikums Fichtelgebirge mit Martin Schmid sei, blieb von Seiten des Landrats Peter Berek (CSU) und der Pressestelle der Klinik unbeantwortet.

Alexander Meyer wird kommissarischer Geschäftsführer

Der Aufsichtsrat bringe jetzt ein kommissarische Lösung auf den Weg. Der bisherige stellvertretende Geschäftsführer Alexander Meyer soll ab sofort die Geschäftsführung der Klinik übernehmen. Andreas Plannerer rückt auf den Posten des Stellvertreters nach. Beide kennen das Klinikum Fichtelgebirge durch ihre langjährige Zugehörigkeit sehr gut. In der jetzigen Situation sei es wichtig, auf verlässliche Kräfte zu setzen. "Wir wollen in der aktuellen Pandemie ganz bewusst auf Alexander Meyer in der Geschäftsführung setzen, weil er das Klinikum, die Belegschaft und die Abläufe kennt. Gemeinsam mit Andreas Plannerer wird es gelingen, die kommende Zeit zu meistern", so Landrat Peter Berek in der Pressemitteilung.