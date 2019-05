vor 37 Minuten

Klinikum Fichtelgebirge nutzt OP-Roboter bei Prostatabehandlung

Mehr als die Hälfte aller Männer über 50 leidet unter einer vergrößerten Prostata. Das Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz bietet Patienten jetzt eine innovative Behandlungsmethode mit OP-Robotern an – als einzige Klinik in Bayern.