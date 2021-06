Klinikum Fichtelgebirge: Normalbetrieb im Haus Selb ab Oktober

Die während der Coronapandemie nach Marktredwitz verlagerten Stationen des Hauses Selb des Klinikums Fichtelgebirge sollen zum 01. Oktober 2021 zurückgeführt werden. Das teilten die Vorstandsmitglieder des Aufsichtsrates nach ihrer Sitzung am Montag mit. Zudem bestätigte der Aufsichtsrat Alexander Meyer als dauerhaften Geschäftsführer des Klinikums.

Standort Selb spielte große Rolle bei der Pandemie

Meyer hatte diese Position bislang interimsweise inne, nachdem sich das kommunale Krankenhaus Ende November 2020 vom bisherigen Geschäftsführer Martin Schmid getrennt hatte. Das Klinikum Fichtelgebirge besteht aus zwei Krankenhäusern in Marktredwitz und Selb. Das Haus Selb übernahm während der Pandemie die Covid-19-Patienten, einige dortige Abteilungen wurden deshalb in dieser Zeit in das Haus Marktredwitz verlagert. Dies hatte zu Befürchtungen in der Selber Bevölkerung geführt, dass die dortige Klinik auch künftig einige Behandlungsarten nicht mehr anbieten würde.

Petition für Erhaltung der vollen Klinikversorgung

Eine daraufhin gestartete Petition erreichte mehr als 7.200 Unterschriften – rechnerisch beteiligten sich daran nahezu die Hälfte der Einwohner. Der Aufsichtsratsvorstand, bestehend aus dem Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU), sowie den Oberbürgermeistern von Marktredwitz und Selb, Oliver Weigel (CSU) und Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger), gaben bei einer Pressekonferenz Entwarnung. Aus seiner Sicht sei das Haus Selb und seine Versorgungsbreite niemals in Frage gestanden, so Berek. Die Stufe-1-Versorgung inklusive Akutgeriatrie solle in beiden Häusern vollumfänglich aufrechterhalten bleiben. Dafür werde man in Selb fünf weitere Ärzte anstellen, vier Chirurgen sowie einen chirurgischen Oberarzt.