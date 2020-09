Corona: Sechs Patienten infizieren sich im Klinikum Deggendorf

Am Klinikum Deggendorf haben sich trotz Hygienemaßnahmen sechs Patienten mit Corona angesteckt. Das teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit. Auf BR-Anfrage konnte der Sprecher des Klinikums bisher nicht beantworten, wer sich bei wem wie angesteckt habe. Nur so viel: die Patienten waren auf einer normalen Station untergebracht, nicht in der gesonderten Covid-19-Station.

Umstände der Corona-Ansteckung sollen jetzt geklärt werden

Die Klinikleitung habe jetzt Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern getroffen: Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden auf die betroffene Station keine weiteren Patienten verlegt. Ein betroffener Mitarbeiter ist in Quarantäne. Die übrigen Patienten werden jetzt auf der Corona-Station betreut.

Betroffene dürfen keinen Besuch mehr empfangen

Weiter heißt es, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei den Patienten keine gravierenden Gesundheitsgefahren aufgrund der Infektion bestehen. Alle Mitarbeiter und Patienten, die Kontakt hatten, würden regelmäßig getestet werden, um eine Infektion zu erkennen.

Nach dem Vorfall sind die Tests und Hygienemaßnahmen im gesamten Deggendorfer Klinikum verschärft worden. Dazu zählt unter anderem, dass die betroffenen Patienten keinen Besuch mehr erhalten dürfen. In allen anderen Bereichen sind die Besuche auf ein Mindestmaß zu reduzieren, wie es heißt.