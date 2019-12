Klinikum Deggendorf auf Grippewelle vorbereitet

In Niederbayern ist die Lage noch ruhig, doch im Donau-Isar-Klinikum sind die Vorbereitungen für die bevorstehende Grippesaison bereits in vollem Gange. Darauf verweist das Klinikum in einer Pressemitteilung. Das Donau-Isar-Klinikum Deggendorf hat sich für die bevorstehende Grippesaison vorbereitet. Laut Mitteilung des Klinikums haben sich in diesem Jahr deutlich mehr Mitarbeiter gegen Influenza impfen lassen als im Vorjahr. Laut Dr. Ziyad Hussein, dem Chef-Hygieniker des Klinikums Deggendorf, ist der Höhepunkt der Grippewelle nicht vor Weihnachten zu erwarten. Der Impfstoff braucht aber auch ungefähr zwei Wochen um seine Schutzwirkung vollständig zu entfalten.

Geschwächte Patienten besonders gefährdet

In den Bereichen, wo Patienten mit geschwächtem Immunsystem untergebracht sind, gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Besucher müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Zudem bittet das Klinikum alle Besucher, die Spender mit Desinfektionsmittel zu benutzen. Durch eine gründliche Desinfektion der Hände kann man sich selbst und andere schützen.

Aktuell hat man in Deggendorf genügend Grippe-Impfstoff auf Lager. Der Impfschutz bei Influenza hält jeweils nur eine Saison (Dezember bis März).