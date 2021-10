Klinikum Coburg: 500 Millionen Euro für das Rekord-Projekt

Komplett digitalisiert, hochmodern und auf dem neuesten Stand der Technik soll das neue Klinikum in Coburg sein. Inzwischen hat der Klinikverbund Regiomed sowie Stadt und Landkreis Coburg die ersten Pläne für den Neubau vorgestellt.

630 Betten und 30 Pandemie-Plätze für das Klinikum Coburg

Demnach wird alleine das Klinikum, das auf dem ehemaligen Bundesgrenzschutz-Gelände auf der Lauterer Höhe entstehen soll, rund 430 Millionen Euro kosten. Die Ausgaben für das Gesamtprojekt sollen sich nach aktuellen Planungen auf rund 500 Millionen Euro belaufen. Es ist die größte Baumaßnahme in der Geschichte von Stadt und Landkreis Coburg, betonte Landrat Sebastian Straubel (CSU). 630 Betten werden im neuen Klinikum stehen, unter anderem auch eine eigene Pandemiestation mit 30 Plätzen. Man denke hochmodern und plane in die Zukunft, sagte Regiomed-Geschäftsführer Alexander Schmidtke:

"Natürlich wird auch Robotik zum Einsatz kommen, im Jahr 2029 ist die Technik sicher deutlich weiter als heute." Alexander Schmidtke, Regiomed-Geschäftsführer

Derzeit laufen die letzten Preisverhandlungen mit dem Grundstückseigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, so Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD): "Der Notartermin steht, bis zum 17. Dezember wollen wir alle Unterlagen dem Ministerium übergeben." Dies sei notwendig, um in das aktuelle Krankenhausbauprogramm aufgenommen zu werden und die entsprechenden Fördergelder zu erhalten.

Neues Krankenhaus soll 2029 fertig sein

Der Freistaat Bayern bezuschusst den Bau größtenteils, den Rest der Baukosten, rund 130 Millionen Euro, tragen Stadt und Landkreis Coburg sowie der Klinikverbund Regiomed. Die Bauarbeiten sollen nach derzeitigen Planungen 2024 beginnen. 2029 sollen das Klinikum und das angrenzende Parkhaus fertig sein, später folgen weitere Gebäude, unter anderem eine Alten- und Krankenpflegeschule.

Die Nachnutzung für das bestehende Klinikum in Coburger Süden sei derzeit noch nicht geklärt, so Oberbürgermeister Sauerteig. Fest stehe allerdings, dass mit Inbetriebnahme des Neubaus das Krankenhaus in Neustadt bei Coburg keine akutmedizinische Versorgung mehr biete, so Regiomed-Chef Schmidtke.