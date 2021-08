Klinikum Bayreuth: Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene

Wegen steigender Inzidenzwerte in Bayreuth gelten an den Krankenhäusern der Klinikum Bayreuth GmbH wieder strenge Einlassregeln. Demnach werden ab Mittwoch nur noch Besucher in das Klinikum und das Krankenhaus Hohe Warte gelassen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Das gilt auch für Personen, die gegen Covid-19 geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind.

In den beiden Bayreuther Krankenhäusern sorgten bereits früher besonders strenge Einlassregeln für Schlagzeilen. Zu Beginn der Pandemie hatte die Klinikum Bayreuth GmbH Besuchsverbote in ihren Häusern erteilt. Dies führte teilweise zu großem Unmut in der Bevölkerung. Zuletzt wurden Patientenbesuche im November vergangenen Jahres für eine Woche komplett verboten.

Auch Geimpfte und Genesene können Coronavirus übertragen

Zur Begründung für die jetzt verhängte Testpflicht heißt es aus den Kliniken, dass auch Genesene und Geimpfte das Coronavirus übertragen können, auch wenn sie selbst nicht an Covid-19 erkranken oder die Erkrankung bei ihnen einen so milden Verlauf nimmt, dass sie unbemerkt bleibt.

In den Krankenhäusern treffe das so unbewusst eingeschleppte Virus schließlich auf ein besonders verwundbares Klientel. Bei manchen Patienten werde das Immunsystem nämlich gezielt heruntergefahren um sie behandeln zu können. Zudem würden Ausbrüche unter der Belegschaft zu Quarantänemaßnahmen führen und damit zu weiteren Problemen bei der Behandlung der Patienten.

Arzt mit Deltavariante erscheint zum Dienst im Klinikum

Erst vor einem Monat sorgte ein Arzt im Klinikum Bayreuth für Furore, der trotz einer Infektion mit der hochansteckenden Delta-Variante zum Dienst erschienen war. Eine daraufhin durchgeführte Reihentestung habe aber keine weiteren Infektionen ergeben, hieß es aus dem Krankenhaus.

Anfang Februar meldete das Klinikum neun Fälle der Virusvariante aus Großbritannien. Es handelte sich um sieben Patienten und zwei Beschäftigte. Um den Betrieb aufrechterhalten zu können wurden die rund 3.000 Mitarbeiter in Pendelquarantäne geschickt. Sie durften zwar zur Arbeit und nach Hause pendeln, im häuslichen Umfeld durften sie aber keine weiteren Kontakte pflegen. Aus dem Klinikum hieß es später, die Mitarbeiter würden in der Stadt zunehmend gemieden und ausgegrenzt.

Corona-Tests können Infektion am sichersten ausschließen

Am sichersten ausgeschlossen werden könne eine Infektion der Besucher mit dem Coronavirus mithilfe eines aktuellen Tests, heißt es daher nun aus dem Klinikum Bayreuth. Dazu zählen Antigen-Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind sowie PCR-Tests, die nicht älter als 48 Stunden sind. An den Bayreuther Kliniken selbst werden allerdings keine Tests angeboten. Wo sich die Besucher in Bayreuth testen lassen können, steht im Internet unter www.coronavirus.bayreuth.de.