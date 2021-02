Klinikum Bayreuth: Pendelquarantäne und Aufnahmestopp gelockert

Bei der Klinikum Bayreuth GmbH werden die strengen Corona-Maßnahmen demnächst gelockert. Die Pendelquarantäne für Mitarbeiter in Bereichen und Stationen ohne Ausbruchsgeschehen läuft in der Nacht zum Donnerstag (04.02.21) aus, teilte eine Sprecherin der Klinik dem BR auf Nachfrage mit. Für Beschäftigte in Stationen mit noch aktuellen Corona-Infektionsfällen werde die Pendelquarantäne am Standort Hohe Warte bis 5. Februar und für den Standort Klinikum bis 10. Februar verlängert.

Klinikum Bayreuth macht Regeln von Corona-Ausbruch abhängig

Auch der Aufnahmestopp wird für Stationen ohne Ausbruchsgeschehen in den beiden Kliniken aufgehoben – und zwar bereits in der Nacht zum Mittwoch (03.02.21). Werden Patienten aus Stationen ohne Ausbruchsgeschehen entlassen, müssen sie künftig nur noch einen negativen PCR-Test vorweisen. Patienten auf Stationen, die von Corona betroffen sind, müssen nach wie vor zwei solcher Negativtests vorlegen.

Die Regelungen seien unter anderem vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), der Regierung von Oberfranken sowie dem zuständigen Gesundheitsamt abstimmt worden.

Am 26. Januar waren alle Mitarbeitenden der zwei Bayreuther Krankenhäuser Hohe Warte und Klinikum im Zuge von Corona-Mutationsverdachtsfällen in Pendelquarantäne geschickt worden.