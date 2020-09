Klinikum Bayreuth errichtet Gebäude für Medizinstudenten

Das Klinikum Bayreuth errichtet für 7,6 Millionen Euro ein neues Gebäude. In dem dreigeschossigen Mehrzweckbau werden ein Hörsaal, Büros, Seminarräume, Wasch- und Duschräume und eine Cafeteria untergebracht, teilte das Klinikum anlässlich des Spatenstichs mit. Im November 2021 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Medizinstudenten absolvieren praktische Ausbildung in Bayreuth

Der Bau gehört zum Medizincampus Oberfranken, für den die Staatsregierung eine Immobilie für Forschung und Lehre am Standort Bayreuth gesucht hatte. Damit kann in Bayreuth in Zukunft der praktische Teil der Medizinerausbildung in Oberfranken stattfinden.

"Ein intensiver Kontakt zur Klinik, zu den ärztlichen und pflegenden Kollegen und natürlich zu den Patientinnen und Patienten trägt zu einer praxisnahen und realistischen Lernumgebung bei." Prof. Thomas Rupprecht, Ärztlicher Direktor des Klinikums Bayreuth

Bis zu 400 Medizinstudenten werden am Klinikum Bayreuth erwartet

Im Frühjahr 2022 werden die ersten Studierende des Studiengangs "Humanmedizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth", die an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen eingeschrieben sind, nach Oberfranken kommen. In der Endausbaustufe sollen 400 Studierende in Bayreuth Praxiserfahrung sammeln und unterrichtet werden.