Klinikum Bayreuth: Ab Montag gilt einwöchiges Besuchsverbot

Wegen der Corona-Pandemie dürfen Patienten im Klinikum Bayreuth und der Klinik Hohe Warte nicht mehr besucht werden. Wie die Klinikum Bayreuth GmbH mitteilt, gilt diese Regelung ab Montag, den 9. November.

Besuchsverbot in Bayreuth gilt für alle Patienten

Die siebentägige Besuchspause gilt für alle stationären Patienten, auch für die, die bereits in den Krankenhäusern behandelt werden. Bei Neu-Patienten beginnt die Besuchspause mit dem Tag ihrer Aufnahme. Ab dem achten Tag des Klinikaufenthaltes seien Besuche wieder möglich. Pro Tag darf dann ein Patient einen Besucher für eine Stunde empfangen.

Schutzmaßnahme wegen steigender Infektionszahlen

Der Grund für diese Schutzmaßnahme sei die sich zuspitzende Corona-Pandemie. In den vergangenen Monaten seien täglich rund 250 bis 300 Menschen in die Kliniken gekommen, um Patienten zu besuchen. An den Wochenenden noch mehr. "Das ist bei steigenden Infektionszahlen zu viel", sagt Thomas Rupprecht, Ärztlicher Direktor und Pandemiebeauftragter der Klinikum Bayreuth GmbH. Denn auch wenn die Eingangskontrollen mit großer Sorgfalt stattfänden, könne man keine hundertprozentige Sicherheit bieten.

"So leid es uns für unsere Patientinnen und Patienten, für deren Angehörige und Freunde auch tut. Die wirksamste Maßnahme, das Risiko zu verringern, ist die Anzahl der Kontakte und folglich auch die der Besucher zu senken." Thomas Rupprecht, Ärztlicher Direktor und Pandemiebeauftragter der Klinikum Bayreuth GmbH

Für die Kinderklinik, die Palliativstation, den Kreißsaal und die Geburtenstation gebe es Ausnahmen von dieser Regelung, heißt es weiter. Bereits zu Beginn der Pandemie hatte die Klinikum Bayreuth GmbH Besuchsverbote in ihren Häusern erteilt. Dies führte teilweise zu großem Unmut in der Bevölkerung.