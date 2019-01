Klinikum Augsburg stellt italienische Pflegekräfte ein

Seit Januar ist das Zentralklinikum Augsburg offiziell Uniklinik. Und der jetzt schon akute Mangel an Pflegepersonal dürfte dadurch weiter zunehmen. Deswegen wurde frühzeitig damit begonnen, aktiv Pflegepersonal im Ausland anzuwerben. In Italien ist die Klinik fündig geworden. Heute tritt der erste Italiener, der 24-jährige Alberto Gallifouco aus Rom, seine neue Stelle an.

Erster Italiener tritt seine Stelle an

Für Alberto Gallifouco beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. In Rom hat er drei Jahre lang Pflege an der Universität studiert. Nach dem Abschluss als Bachelor drohte ihm in Italien allerdings die Arbeitslosigkeit. Denn dort gibt es, anders als in Deutschland, sehr viele Pfleger, aber zu wenig Arbeitsstellen. Da kam das Angebot der Uniklinik Augsburg gerade recht. In der vergangenen Woche hat der Italiener Gallifouco seinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Er wird als Pfleger auf der Intensivstation anfangen.

Uniklinik hofft auf positiven Effekt

Der 24-jährige Italiener ist hochqualifiziert, hat dazu gute Deutschkenntnisse. Er nimmt in der Uniklinik eine Vorreiterrolle ein, soll Werbung machen für seine Kollegen in Italien. "Wir hoffen, dass er seine positiven Erfahrungen an sie weitergibt. Und den neuen Kollegen schon im Vorfeld die Angst nimmt", sagt Personalmanagerin Claudia Beck. Bis zum Sommer sollen weitere 22 italienische Pflegekräfte nach Augsburg übersiedeln.