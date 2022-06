Klinikum Aschaffenburg-Alzenau erhält 3,9 Millionen Euro

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat dem Klinikum Aschaffenburg-Alzenau zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 3,9 Millionen Euro übergeben. Das Geld soll zum einen in den Ausbau digitaler Kommunikationsstrukturen und zum anderen in die Erweiterung des Medikationsmanagements am Standort Aschaffenburg fließen. Das teilte das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mit.

Abläufe nach dem stationären Aufenthalt sollen optimiert werden

Mit dem ersten geförderten Projekt, dem Ausbau digitaler Kommunikationsstrukturen, soll ein digitales Aufnahme-, Entlass- und Überleitungsmanagement eingeführt werden. Ziel sei es dadurch den Informationsfluss zu verbessern und die Abläufe nach dem stationären Aufenthalt zu optimieren. "Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau hat die hohe Bedeutung der Digitalisierung erkannt und investiert kräftig in diesen Bereich. Gemeinsam mit dem Bund unterstützen wir als Freistaat Bayern die Maßnahmen gerne mit Mitteln aus dem Krankenhauszukunftsfonds", erklärte Holetschek.

Steigerung der Versorgungsqualität von Patienten

Mithilfe des zweiten Förderbescheids soll das bereits vorhandene digitale Medikationsmanagement erweitert werden. Laut dem Gesundheitsministerium erleichtert die Umsetzung solcher Projekte nicht nur die Bewältigung von Verwaltungsaufgaben, sondern verbessert auch die Versorgungsqualität von Patienten. Sebastian Lehotzki, Geschäftsführer des Klinikums, freut sich über die Förderung und sagt: "Auch in Zukunft werden wir stetig neue Bereiche identifizieren, in denen die Digitalisierung die Abläufe im Klinikum, und somit auch die Patientenversorgung, verbessern wird."

590 Millionen Euro im bayerischen Krankenhauszukunftsfonds

Die Fördersumme kommt zum Teil aus dem Krankenhauszukunftsfonds des Bundes. Die zusätzlich erforderliche Ko-Finanzierung in Höhe von 30 Prozent wurde durch den Freistaat erbracht. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium haben die bayerischen Plankrankenhäuser in dem Rahmen über 1.400 Anträge eingereicht. Das Fördervolumen wurde voll ausgeschöpft. Insgesamt stehen im Krankenhauszukunftsfonds für die bayerischen Plankrankenhäuser Mittel in Höhe von rund 590 Millionen Euro zur Verfügung.