Klinikum Ansbach: Frauenklinik wieder in Betrieb genommen

Wie ein Sprecher der "ANregiomed"-Kliniken mitteilte, könne nach einwöchiger Schließung wieder eine volle Versorgung gewährleistet werden. Vergangene Woche wurde die Frauenklinik aufgrund einiger bestätigter Corona-Infektionen beim Krankenhauspersonal sowie einiger Verdachtsfälle geschlossen.

Ausreichend getestetes Krankenhauspersonal

Wenige Tests und Testergebnisse stünden zwar noch aus, jedoch habe das Klinikum in allen relevanten Bereichen, also bei Ärzten, Hebammen und in der Pflege, ausreichend negativ getestete Mitarbeiter, um die Abteilung am Donnerstag nach erfolgter hygienischer Reinigung wieder öffnen zu können, sagt Klinikvorstand Gerhard Sontheimer.

Schwangere Kontaktpersonen informiert

In den letzten Tagen seien alle Frauen kontaktieren worden, die während ihres Aufenthaltes Kontakt zu möglicherweise infiziertem Personal hatten, hieß es von Seiten der Klinik.

"Unabhängig von eventuell auftretenden Symptomen bieten wir allen betroffenen Frauen an, sich in unserer Corona-Ambulanz testen zu lassen, und weisen sie ausdrücklich darauf hin, dass beim Auftreten einer Symptomatik ein Test von unserer Seite unbedingt empfohlen wird", Dr. Martin C. Koch, Chefarzt der Frauenklinik in Ansbach

Klinikum Ansbach ist Anlaufstelle für Schwangere mit möglicher Corona-Infektion

Werdende Mütter, die den Verdacht haben, sich mit dem neuen Coronavirus infiziert zu haben, sollen sich ab sofort zur Versorgung ausschließlich ans Klinikum in Ansbach wenden. Dort sei die isolierte Versorgung unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen wieder gewährleistet. Erreichbar ist die Ansbacher Geburtshilfe unter der Telefon 0981 484-2351.

Geburtshilfe am Standort Rothenburg weiter in Betrieb

In der Klinik Rothenburg ist eine isolierte Versorgung von Schwangeren aktuell nicht möglich. Deshalb können dort keine werdenden Mütter, bei denen der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung besteht oder bereits bestätigt wurde, aufgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, können Schwangere auch weiterhin nach Rothenburg in die Geburtsklinik. Die Abteilung ist bei Fragen unter der Telefonnummer 09861 707-451 jederzeit erreichbar.

Klinikverbund ANregiomed

Dem Klinikverbund ANregiomed gehören die Kliniken in Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg und die Praxisklinik Feuchtwangen an. Für die Behandlung akutstationärer Patienten stehen insgesamt 750 Planbetten zur Verfügung. In den Hauptfachabteilungen und den Belegabteilungen sind rund 2.500 Mitarbeiter tätig, um jährlich rund 40.000 akutstationäre Patienten zu versorgen.