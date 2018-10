Klinikstreik Augsburg abgesagt - Einigung mit Vorbildcharakter

In Augsburg ist der angekündigte Streik nächste Woche am Klinikum vom Tisch. Die Gewerkschaft Verdi und die Klinikleitung verständigten sich in Krisengesprächen auf verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Pflege und zur Entlastung der Beschäftigten in dem Großklinikum. In dem lange Zeit feststeckenden Tarifkonflikt hatte ein unbefristeter Erzwingungsstreit gedroht.

Wie Stefan Jagel, Verhandlungsführer von Verdi, dem BR mitteilte, habe die Klinik zugesagt, Zugeständnisse zu machen und der Forderung der Gewerkschaft nach Entlastung für die Pflegekräfte nachzukommen. Das bedeutet zum Beispiel mehr Stellen und eine Regelbesetzung auf allen bettenführenden Stationen, einen Belastungsausgleich in Form von Freizeit und bessere Ausbildung.

"Wir haben uns verständigt, dass wir 100 Vollzeitstellen am Klinikum Augsburg schaffen und dazu 16 Fachkräfte in Vollzeit, die Pflegeeinsteiger und die Auszubildenden anleiten." Stefan Jagel

Gewerkschaft: Bahnbrechendes Tarifwerk

Zuvor hatten die Pflegekräfte auch Unterstützung der Ärzte am Klinikum bekommen. Die Mediziner hatten einen Solidaritätsbrief an die Klinikleitung geschrieben. Vor allem die Einführung der Regelbesetzung wertet die Gewerkschaft als großen Erfolg, weil sie über die gesetzlich vorgesehene Mindestbesetzung hinausgeht. Der Freizeitausgleich sieht so aus, dass Pflegekräfte, die sieben Tage im Monat auf einer Station arbeiten, wo die Regelbesetzung nicht erreicht wird, im darauffolgenden Dienstplan eine Freischicht erhalten.

Das sei der Durchbruch, sagte Jagel dem BR, ein ähnliches Tarifwerk gebe es bisher lediglich in der Berliner Charité.

"Damit haben wir zum ersten Mal in einer Klinik in Bayern mit einem Klinikarbeitgeber eine derartig weitgehende Vereinbarung erreicht." Stefan Jagel

Am Montag will Verdi die Ergebnisse der Verhandlungen noch einmal erörtern. Bis 15. November können beide Parteien den Vergleich annehmen oder ablehnen. Die Mitglieder von Verdi müssen noch zustimmen. Auf Seiten des Arbeitgebers sind noch die Zustimmung des Wissenschafts- und des Finanzministeriums nötig, weil das Klinikum Augsburg am 1. Januar 2019 Uniklinikum wird und in die Trägerschaft des Freistaats fällt.

Rund 2.000 Pflegekräfte arbeiten am Klinikum Augsburg. Das Klinikum hat 1.700 Betten und ist damit der größte Maximalversorger mit einem Einzugsgebiet über den Regierungsbezirk Schwaben hinaus.