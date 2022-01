Klinikpläne Kelheim: Kritik an schneller Abstimmung

Für Helmut Mayer, den Betriebsrats-Vorsitzenden der Goldberg-Klinik in Kelheim, waren die letzten Tage anstrengend. Am vergangenen Dienstag hat der Landkreis bekannt gegeben, was mit der Klinik passieren soll: Das stark defizitäre Kreiskrankenhaus soll künftig vom Caritas Diözesanverband Regensburg geführt werden, der 51 Prozent der Anteile für die symbolische Summe von einem Euro vom Landkreis übernehmen will. Zusammen wollen Landkreis und Caritas das Krankenhaus finanziell wieder auf Kurs bringen.

Zu wenig Zeit für genaue Prüfung

Über Details dieser Kooperationsvereinbarung war der Betriebsrat vorab nicht informiert worden. Erst Mitte der Woche bekamen Mayer und seine Kollegen die Möglichkeit, sich in die umfangreichen Vertrags- und Konzeptunterlagen einzulesen. Eine ausreichend genaue Prüfung sei in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewesen, sagt Mayer. Auch externe Experten hätte man in knapp einer Woche nicht hinzuziehen können.

"Gespannte Skepsis" in der Belegschaft

So wie ihm werde es wohl auch vielen Mitgliedern des Kreistags gehen, die ebenfalls erst Mitte der Woche die Unterlagen zur Verfügung gestellt bekamen, aber bereits heute über die Pläne des Landkreises abstimmen sollen, glaubt Mayer. Er sei erstaunt über das schnelle Vorgehen, vor allem, weil er das vorgestellte Konzept auf den ersten Blick durchaus als Chance sehe, sagt der Arzt. Ein gemeinnütziger kirchlicher Träger sei besser als eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft.

Dass das Krankenhaus durch neue Abteilungen und Angebote wachsen und damit auch profitabler werden soll, sei grundsätzlich zu begrüßen, sagt Mayer. Trotzdem nimmt der Betriebsrat im Haus eine "gespannte Skepsis" wahr, viele Fragen seien trotz der bereits zugesicherten Beschäftigungsgarantie für das Personal noch nicht geklärt - auch weil nur wenig Zeit blieb, die Unterlagen zu prüfen.

Sorge vor zusätzlicher Belastung

Mayer geht es um Tarif-Fragen, um die betriebliche Mitbestimmung und auch um das Konzept an sich. Das geplante Wachstum dürfe beispielsweise nicht zu einer zusätzlichen Belastung für das Personal führen, das derzeit bereits am Limit arbeite, so der Anästhesie- und Intensivmediziner. Denn für ein größeres Angebot werde zusätzliches Personal gebraucht und das sei im Pflegebereich gerade schwer zu bekommen.

Auch Kreisräten geht es zu schnell

Die eilig angesetzte Abstimmung kritisieren auch mehrere Kreisräte. In der kurzen Zeit sei das schwierig zu entscheiden, sagt Stephan Schweiger, stellvertretender Sprecher der SPD-Fraktion im Kreistag. Das Vorhaben möge prinzipiell nicht schlecht sein, mit nur einer knappen Woche Bedenkzeit werde die Entscheidung aber "übers Knie gebrochen", sagt Schweiger. Für einen berufstätigen Kreisrat sei es schwierig, sich innerhalb nur weniger Tage in die komplexe Materie ausreichend einzuarbeiten. Auch wenn er die Entscheidung möglicherweise mittragen könne, sei es nach dem momentanen Stand sinnvoll, die Entscheidung nochmal zu vertagen.

Personal muss sich beraten lassen können

Auch Richard Zieglmeier, Sprecher der Grünen-Fraktion, sieht noch Klärungsbedarf. Auch er ist grundsätzlich nicht gegen die Pläne, will aber keine Entscheidung über die Köpfe des Personals hinwegtreffen. "Man muss ihnen zugestehen, dass sie sich ausreichend informieren und beraten lassen können", sagt der Kreisrat. Wenn das Konzept wie geplant umgesetzt werden soll, werde zusätzliches Personal gebraucht, dazu brauche es ein positives Umfeld für die Mitarbeiter. Das Krankenhaus könne nur existieren, wenn die Mitarbeiter dort auch gerne arbeiten, so Zieglmeier.