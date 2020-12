Klinikmitarbeiter geben Scheuers Weihnachtsplätzchen zurück

Schon vor Weihnachten ist in Passau das Geschenk eines Politikers zurückgegeben worden: Eigentlich wollte der Verkehrsminister und Passauer Stadtrat Andreas Scheuer (CSU) den Mitarbeitern des Klinikums eine Freude machen und brachte am Montag 3.000 Plätzchen-Tüten vorbei. Doch dem Personalratsvorsitzenden schmeckt das so gar nicht. Er sagt, er habe die Nase von Symbolpolitik voll, und hat die Plätzchen zurückgegeben.

Personalrats-Chef: Keine Zeit zum Plätzchenessen

"Plätzchen helfen den überlasteten Pflegekräften nicht. Alle klatschen, im Bundestag wird gelobhudelt, aber bei den letzten Tarifverhandlungen ist uns keiner entgegengekommen, niemand hat die Pflege aufgewertet", sagt Rüdiger Kindermann, selbst gelernter Pfleger und Vorsitzender des Personalrats am Klinikum. Pflegekräfte hätten ohnehin keine Zeit, Plätzchen während der Schicht zu essen, ärgert er sich.

Plätzchentüten vor CSU-Büro abgestellt

Kindermann stellte die Tüten gestern vor der CSU-Geschäftsstelle in Passau ab und hinterließ einen Brief an Andreas Scheuer. Darin erklärt er, warum er die Plätzchen zurückgibt und formuliert mehrere Anliegen. Unter anderem bittet er den Politiker, dass der Personalschlüssel in der Pflege reformiert wird. Das Ziel: Der Personalbedarf solle vom tatsächlichen Pflegebedarf der Patienten abhängen. Das sei derzeit nicht der Fall. "Nur damit ist die jahrzehntelange Überlastung der Pflegekräfte zu beenden", heißt es in dem Schreiben. Kindermann sagte dem BR, dass er für seine Aktion aus der Belegschaft nur positive Rückmeldungen bekommen habe.

Scheuer hatte Plätzchen persönlich überreicht

Wie das Klinikum Passau am Montag mitteilte, hatte Scheuer die Plätzchen an Werkleiter, Ärztliche Direktorin und Pflegedirektor überreicht. "Damit möchte ich allen Danke sagen und frohe Weihnachten wünschen. Denn hier wird unglaubliche Arbeit geleistet", wird Scheuer in der Pressemitteilung zitiert.