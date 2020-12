Kliniken in Nürnberg und Oberfranken: Situation spitzt sich zu

Die Regiomed-Kliniken in Oberfranken und Thüringen müssen immer mehr Corona-Patienten aufnehmen. 130 mit dem Coronavirus infizierten Patienten würden mittlerweile auf den isolierten Normalstationen der Krankenhäuser in Coburg, Neustadt bei Coburg, Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg behandelt, teilte der Klinikverbund mit. Weitere neun Patienten befänden sich auf den Intensivstationen, vier von ihnen würden beatmet, heißt es in der Pressemitteilung der Regiomed-Kliniken weiter.

Kliniken isolieren Stationen mit Corona-Patienten

Das Gesundheitsamt hatte vergangene Woche einen Aufnahmestopp für einzelne Stationen verfügt. Bei Patienten und Mitarbeitern waren Corona-Infektionen diagnostiziert worden. Diese Stationen seien daraufhin isoliert worden. Weil die Patienten wegen Ansteckungsgefahr beispielsweise nicht mehr in Alten- und Pflegeheime zurückverlegt werden konnten, spitze sich die Lage an den Regiomed-Kliniken zu. Es fehlten Betten für Patienten mit anderen Erkrankungen, so der Klinikverbund.

Nürnberg: Zahl der Corona-Patienten hat sich verdreifacht

Die Zahl der Covid-19-Erkrankten im Nürnberger Klinikum hat sich im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr verdreifacht. So würden derzeit 176 Patientinnen und Patienten stationär behandelt, teilte das Klinikum mit. 30 von ihnen müssten intensivmedizinisch versorgt werden, 28 werden beatmet. Die Patienten sind im Durchschnitt etwa 60 Jahre alt.

Das Klinikum hat an beiden Standorten spezielle Covid-19-Stationen eingerichtet und verschiebbare Operationen anderer Patienten abgesagt. Notfälle oder Tumor-Operationen würden aber durchgeführt, betonte das Klinikum.

Personalmangel: Kliniken melden Intensivbetten ab

Viele bayerische Kliniken müssen inzwischen wegen Personalmangels Intensivbetten für Covid-19-Patienten abmelden. Das bestätigt Eduard Fuchshuber von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft e.V. dem BR. Grund dafür sei vor allem fehlendes Personal für die Intensivpflege. Zusätzlich fallen viele Pflegefachkräfte wegen Krankheit oder Quarantäne aus.

Krankenhausgesellschaft rechnet mit Anstieg der Patientenzahlen

An Kliniken in München und Augsburg würden derzeit Pflegekräfte der Bundeswehr aushelfen, so der Sprecher der Krankenhausgesellschaft weiter. Außerdem würden Patienten innerhalb Bayerns verlegt, um möglichst alle Kapazitäten zu nutzen. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft rechnet damit, dass die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten bis Weihnachten noch deutlich steigen werde.