Kliniken Nordoberpfalz wollen sich neu aufstellen

Die Kliniken Nordoberpfalz wollen sich zukünftig neu aufstellen. Mit einem neuen Standortkonzept soll die medizinische Versorgung weiterhin in der Region und in kommunaler Hand bleiben. Wie genau das neue Konzept aussehen wird, wird die Klinikleitung heute Nachmittag um 14:30 Uhr auf einer Pressekonferenz in Weiden vorstellen.

Den Kliniken fehlen bis 2026 rund 52 Millionen Euro

Erst vor ein paar Tagen ist bekannt geworden, dass den Kliniken Nordoberpfalz bis zum Jahr 2026 rund 52 Millionen Euro fehlen. Die kommunalen Träger (Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, sowie die Stadt Weiden) werden dafür aufkommen. Zum Klinikverbund Nordoberpfalz gehören die drei Akutkrankenhäuser Weiden, Kemnath und Tirschenreuth, sowie eine Klinik für geriatrische Rehabilitation in Erbendorf.

Größter Arbeitgeber in der nördlichen Oberpfalz

Gut 100.000 Patienten werden jährlich an diesen Standorten versorgt. Insgesamt sind dort rund 3.100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Kliniken sind laut eigener Angabe der größte Arbeitsgeber in der nördlichen Oberpfalz.