Kliniken nehmen sieben ukrainische Kriegsverletzte auf

Am Flughafen Nürnberg sind 35 Verletzte aus der Ukraine gelandet. Erstmals werden sieben davon auch auf Kliniken in Niederbayern und der Oberpfalz verteilt. Das hat das bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage bestätigt.

Verletzte Ukrainer werden auf sieben Kliniken verteilt

Wie Volker Alt, Klinikdirektor der Unfallchirurgie am Uniklinikum Regensburg und Sprecher des Traumanetzwerks Ostbayern, dem BR zudem mitteilte, sollen die Verletzten auf drei Krankenhäuser in Regensburg - Barmherzige Brüder, St. Josef, Uniklinikum - sowie jeweils ein Krankenhaus in Deggendorf, Passau, Amberg und Straubing verlegt werden.

Laut bayerischem Innenministerium handelt es sich bei den Verletzungen der Patienten um "kriegstypische Verletzungen" – wie zum Beispiel nach Explosionen oder Schüssen. Ob verletzte Militärangehörige oder Zivilisten kommen, ist dem Ministerium jedoch nicht bekannt.

Patienten sind in stabilem Zustand

Die meisten Patienten haben laut dem Regensburger Unfallchirurg Prof. Dr. Dr. Alt die erste Akutphase ihrer Verletzung überstanden und werden in einem stabilen Zustand verlegt. So habe einer der Patienten bereits am 25. März bei einer Explosion schwere Hirn- und Gesichtsschädelverletzungen erlitten, auf die zum Beispiel das Uniklinikum Regensburg spezialisiert sei. Die Verletzten wurden zunächst in verschiedenen Behandlungszentren in der Ukraine betreut.

Hilfsbereitschaft ist groß – auch in Ostbayern

Klinikdirektor Alt stellt sich allerdings darauf ein, dass fast alle Patienten einen "langwierigen Behandlungsbedarf" haben und ihnen monatelange Krankenhausaufenthalte bevorstehen. Teilweise seien den Verletzten schon in der Ukraine Körperteile amputiert werden, so Alt. In Deutschland müssten sie sich anschließend weiteren speziellen Therapien oder Operationen unterziehen und beispielsweise lange an Prothesen gewöhnen. Für die Kliniken sei das zwar gerade nach der Corona-Pandemie eine große Herausforderung, so Alt weiter: "Aber die Bereitschaft, zu helfen, ist an den deutschen Krankenhäusern und auch hier in Ostbayern sehr groß".

Klinikdirektor rechnet mit weiteren ukrainischen Patienten

Für die kommenden Wochen und Monate erwartet Alt, dass noch viele weitere Patienten aus der Ukraine nach Deutschland und Ostbayern verlegt werden könnten. "Das ist erst die Spitze des Eisbergs", so der Regensburger Mediziner zum BR. Sollte irgendwann wieder ziviler Flugverkehr und damit der offizielle Transport von Kriegsverletzten aus der Ukraine möglich sein, rechnet er mit weiteren Hilfesuchenden.

Die 35 Patienten, die heute am Flughafen Nürnberg ankommen, mussten hingegen erst auf dem Landweg nach Polen gebracht werden, um dort an Bord eines Airbus A310 der Bundeswehr gehen zu können.

Mittlerweile 52 Patienten aus der Ukraine in Bayern

In Deutschland werden die Anfragen für die Aufnahme von Verletzten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe koordiniert und mit dem gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern abgestimmt. Danach werden die Patientinnen und Patienten aus der Ukraine nach dem sogenannten "Kleeblattprinzip" verteilt. Die Bundesrepublik wird dabei in fünf Kleeblattbereiche gegliedert, Bayern stellt einen eigenen Bereich dar. In Absprache mit den ärztlichen Koordinatoren der Regierungsbezirke sowie den bayerischen Traumanetzwerken werden die ankommenden Patienten dann mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, die Kapazitäten gemeldet haben.

Laut bayerischem Innenministerium wurden bisher insgesamt 17 Patienten über den Kleeblattmechanismus auf Kliniken im Freistaat verteilt. Mit den heute ankommenden 35 weiteren Patienten steigt die Zahl auf 52.