Kliniken lockern zu Weihnachten Besuchsverbote

Wegen der besorgniserregenden Corona-Lage dürfen die Patienten in vielen Kliniken seit Wochen keinen Besuch mehr empfangen. Doch an Weihnachten werden die Regeln teils gelockert.

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hebt das Besuchsverbot für die Weihnachtsfeiertage und Neujahr auf. Unter Einhaltung der 2G-plus-Regeln dürfen Patienten dort am Nachmittag Besuch empfangen. Auch beim Klinikum in Gauting wird es vom 24. bis 26. Dezember eine Ausnahme geben. Dort kann ein Besucher bestimmt werden, der für die Feiertage eine Sondererlaubnis erhält.

Klinikum Ingolstadt: Mit Grußkarten gegen die Einsamkeit

In Starnberg oder Landsberg dagegen gilt weiterhin ein Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es nur für Palliativpatienten, werdende Mütter und minderjährige Patienten. Im Klinikum Dachau und auch in Ingolstadt sind Besuche auch außerhalb der Feiertage bereits wieder möglich. Allerdings nur für eine festgelegte Bezugsperson. In Ingolstadt hat man sich deshalb etwas einfallen lassen. Das Krankenhaus bietet kostenlose Grußkarten an. Auf der Website des Klinikums können Interessenten eine Karte aussuchen, Patient und Genesungswünsche notieren und so ein Zeichen der Verbundenheit überbringen.