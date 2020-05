Kliniken lockern zögerlich das Corona-Besuchsverbot

Ab Samstag wird das Besuchsverbot in Kliniken und auch in Alten- und Pflegeheimen etwas gelockert. Die Besucherregelung wurde von der Bayerischen Staatsregierung vorgegeben. Das Krankenhaus St. Josef in Regensburg lockert nur "zurückhaltend" sein Besuchsverbot. Das teilte das Krankenhaus mit. Dann seien Besuche von einer festen Kontaktperson der Patienten zunächst zwischen 10 und 15 Uhr für maximal 15 Minuten wieder erlaubt. Strikte Hygiene- und Schutzmaßnahmen seien aber Voraussetzungen dafür.

Die Regeln gelten im St. Josef-Krankenhaus

Jeder Patient kann nur eine feste Kontaktperson benennen, so eine Sprecherin. Wenn ein Besucher das Krankenhaus betritt, werde überprüft, ob es sich um die eingetragene Kontaktperson handle. Zudem wird ein kurzer Gesundheitscheck durchgeführt: Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen weiterhin nicht als Besucher in die Klinik. Im Haus muss die Person für die komplette Dauer des Besuchs eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, den 1,5-Meter-Abstand einhalten und sich die Hände desinfizieren. Händeschütteln oder Umarmungen sind weiterhin untersagt.

"Es ist unsere Verpflichtung, unsere Patienten und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen", sagte Thomas Koch, der Geschäftsführer des Caritas-Krankenhauses St. Josef.

Besuchsverbot bei den Barmherzigen Brüdern etwas gelockert

Auch das Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg möchte es seinen Patienten ermöglichen, Besuch zu empfangen. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilt, darf künftig ein Patient einen Besucher pro Tag wochentags zwischen 15 und 18 Uhr empfangen. Am Wochenende wird die Besucherzeit auf vormittags zwischen 10 und 12 Uhr und nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr erweitert. Die Patienten dürfen nur von Personen über 16 Jahren besucht werden.

Für die Kuno Klinik St. Hedwig bleibt die bisherige Regelung weitestgehend bestehen. Ein Kind darf einen Besucher am Tag empfangen. Gebärende dürfen eine Begleitperson rund um die Entbindung dabei haben. Anschließend darf im Wochenbett eine Person eine Stunde am Tag zu Besuch kommen. Erwachsene Patienten dürfen einmal am Tag ein Stunde Besuch empfangen.

Auch bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg gilt ein strenges Hygienekonzept.

Caritas begrüßt gelockerte Besuchsregelungen

Ab Samstag dürfen auch Bewohner von Alten- und Pflegeheimen Besuch empfangen. Die Caritas Regensburg begrüßt die gelockerten Besuchsregelungen. "Für viele Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen war es sehr schwer, ihre Angehörigen nicht sehen zu können, sagt Diözesan-Caritasdirektor Michael Weißmann

"Die Einsamkeit hat sie oft mehr belastet als die Angst vor einer Infektion mit dem Virus."Caritasdirektor Michael Weißmann

Die Caritas Regensburg, die über 50 Alten- und Pflegeheime in der Diözese unterhält, davon mehr als 20 in eigener Trägerschaft, beurteilt die neuen Regelungen als absolut angemessen.