Datenanalyse: So lang sind die Fahrtwege ins Krankenhaus

In die Berechnungen gingen alle Kliniken in Bayern und Kliniken in den Grenzregionen in benachbarten Bundesländern ein, die mindestens eine Grundversorgung der Patientinnen und Patienten leisten können, oder eine Hochschulklinik sind. Fachkrankenhäuser wurden ausgeschlossen. Übrig bleiben rund 200 Allgemeinkrankenhäuser für die Menschen in Bayern. Besonders wenige gibt es im Zentrum, wo die Oberpfalz, Ober- und Niederbayern aneinandergrenzen.

In dieser Region liegt auch die Gemeinde, in der die Menschen im Schnitt am längsten in ein Krankenhaus benötigen: der Markt Breitenbrunn im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Durchschnittlich brauchen die Einwohnerinnen und Einwohner knapp 40 Minuten – je nach genauem Wohnort beträgt die Fahrtzeit zwischen 32 und 44 Minuten. Die nächstgelegenen Krankenhäuser befinden sich in der Kreisstadt Neumarkt, in Altdorf bei Nürnberg, in Kelheim oder in Regensburg.

Auch Seubersdorf in der Oberpfalz (circa 33 Minuten) und die Stadt Dietfurt an der Altmühl (circa 34 Minuten), beide im Landkreis Neumarkt, sind von langen Fahrzeiten betroffen. Dieses Problem treibt auch Dietfurts Bürgermeister Bernd Mayr (Freie Wähler) um: "Es sind circa 35 Kilometer nach Neumarkt beziehungsweise nach Kelheim. Das heißt: Eine gute halbe Stunde wird natürlich dieser Rettungswagen unterwegs sein. Wir sind leider nicht in der glücklichen Lage, dass wir ein Krankenhaus in der unmittelbaren Nähe haben."

Weite Fahrtwege in die Klinik auch für Angehörige

Die in der Datenauswertung genannten Fahrzeiten beziehen sich auf "normale" Autofahrten, nicht auf Rettungseinsätze. Krankenwagen sind in der Regel etwas schneller unterwegs. Dennoch: Auch für diese Einsätze kann die schnelle Erreichbarkeit von Krankenhäusern im Notfall über Leben und Tod entscheiden. "Bei einem Schlaganfall zum Beispiel, da ist ein Leitsatz 'Time is Brain'. Der Patient sollte möglichst schnell im Krankenhaus sein", sagt Kerstin Zapf. Sie ist ehrenamtliche Rettungssanitäterin bei "Helfer vor Ort" in Dietfurt.

Abgesehen von Notfällen haben die weiten Anfahrtswege weitere Nachteile: Für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist es schwer, weit entfernte Kliniken zu erreichen – insbesondere auf dem Land, wenn öffentliche Verkehrsmittel fehlen. Auch für Angehörige bedeutet eine lange Anfahrt einen erhöhten zeitlichen und finanziellen Aufwand. Regelmäßige Besuche der Patientinnen und Patienten werden erschwert.

Eine unzureichende Krankenhausinfrastruktur gefährdet somit nicht nur die medizinische Versorgung, sondern kann auch eine emotionale Belastung für Betroffene und ihre Familien sein.

72.000 Menschen brauchen länger als 30 Minuten

Auch innerhalb einzelner Gemeinden können große Unterschiede bestehen. Selbst in der Landeshauptstadt München leben Menschen, die beispielsweise im Norden der Stadt wohnen und etwa 20 Minuten bis zum nächsten Krankenhaus fahren müssen – die durchschnittliche Fahrzeit in München beträgt jedoch nur knapp fünf Minuten. In Bayern sind insgesamt rund 72.000 Menschen von Auto-Fahrzeiten von mehr als 30 Minuten betroffen.