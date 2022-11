Klinik-Streiks in Franken: "Wir gehen hier zugrunde"

Mehr als 50 Beschäftigte der Sana-Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth haben am Mittwoch am Auftakt des für zwei Tage angesetzten Warnstreiks teilgenommen. Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Tarifverhandlungen fordert das Klinikpersonal einen Sockelbetrag in Höhe von 150 Euro plus acht Prozent Entgelterhöhung.

Warnstreik an Kliniken: "Es geht so nicht mehr weiter"

"Es geht so nicht mehr weiter. Wir gehen hier zugrunde", kritisierte Verdi-Sprecherin Kathrin Strobl im BR-Gespräch die aktuelle Situation der Sana-Mitarbeitenden. Der Arbeitgeber habe die ursprünglich 16-monatige Nullrunde für die Beschäftigten zuletzt auf 18 Monate erhöht und plant zudem erst ab dem 1. Januar 2024 eine Entgelterhöhung. "Das ist für uns absolut nicht akzeptabel" so Strobl weiter.

Einmalzahlungen nicht rentenwirksam

Aufgrund der Inflation bräuchte das Pflegepersonal eine sofortige Erhöhung der Tarifentgelte. Einmalzahlungen würden sich für den Moment zwar gut anhören, seien aber unter anderem nicht rentenwirksam. Deswegen zwinge der Arbeitgeber die Beschäftigten, weiterhin zu streiken. "Verhandeln heißt für mich, dass man Schritte aufeinander zugeht. Sana hingegen bewegt sich immer einen Schritt zurück. Das funktioniert so nicht", sagte Strobl und verwies auf die unterschiedlichen Gehaltsstrukturen in Kliniken.

Am Donnerstag findet die fünfte Verhandlungsrunde statt. Strobl hofft, dass der Arbeitgeber einlenkt und ein ordentliches Angebot vorlegt. Auch in anderen Kliniken in Franken wird gestreikt. So beteiligen sich beispielsweise auch die Sana-Klinik in Hof sowie die Nürnberger Birkenwald Klinik am 48-Stunden-Warnstreik.