Klinik Münchberg: Größtes Bauprojekt in Geschichte des Kreises

In Münchberg im Landkreis Hof hat die Sanierung und Erweiterung der Hochfranken-Klinik begonnen. Das in drei Abschnitte unterteilte Bauvorhaben ist mit einem Investitionsvolumen von rund 100 Millionen Euro das größte, das jemals im Landkreis Hof in Angriff genommen wurde.

Kliniken Hochfranken: Erweiterung bis 2024

Begonnen wurde jetzt mit einem Erweiterungsbau. Er soll bis 2024 fertig sein und dann neue Heimat für etliche Abteilungen der Klinik werden, darunter die Notaufnahme, Radiologie, Funktionsdiagnostik, Intensivstation und das Labor.

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits im November vergangenen Jahres begonnen. Seitdem wurden die zuvor auf dem Gelände befindliche Volksschule sowie eine ehemalige Krankenpflegeschule mit Schwesternwohnheim abgerissen.

Zwei neue Bettenhäuser in Münchberg geplant

Im zweiten Bauabschnitt soll ein weiteres Gebäude mit Räumen für Ärzte und den Bereitschafsdienst sowie für Verwaltung und Verpflegung entstehen. Die neuen Gebäude sollen dann auf mehreren Stockwerken mit dem bisherigen Klinikbau verbunden werden. In einem dritten, noch nicht vollständig geplanten Schritt, ist zudem die Errichtung zweier neuer Bettenhäuser vorgesehen. Bisher verfügt das Klinikum Münchberg über 230 Betten, wie viele Betten es am Ende des Ausbaus sein werden, steht noch nicht fest.

Hohe Förderung für Millionenprojekt Klinik-Neubau

Das Projekt wird umfangreich durch das bayerische Gesundheitsministerium gefördert. Bisher sind nach Angaben des Landratsamtes Hof rund 67 Millionen Euro an Fördermitteln zugesagt.