Klinik-Mitarbeiter appellieren mit Videos: Nehmt Corona ernst!

Unter dem Titel "Bitte nehmt Corona ernst!" entstanden 14 einminütige Videos, in denen Ärztinnen, Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte und Reinigungspersonal mit internationalen Wurzeln, des Klinikums, in der jeweiligen Landessprache die aktuelle Situation auf den Stationen schildern. Zudem wollten sie die Bevölkerung zur Einhaltung der Corona-Regeln auffordern, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Viele Menschen würden Gefahr unterschätzen

Prof. Dr. Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg, sagt, dass es "leider immer noch Menschen gibt, die zu wenig über die Gefährlichkeit des Coronavirus wissen". Daher müsse in möglichst vielen Sprachen über das Coronavirus aufgeklärt werden, so der Mediziner. Oberarzt Dr. Matthias Baumgärtel kümmert sich im Klinikum um Patientinnen und Patienten, die einen schweren Covid-19-Verlauf haben und hat die Kampagne mitinitiiert.

"Bei Überlebenden sehen wir langwierigste Verläufe"

"Die Idee, dass man noch mehr aufklären muss, kam mir an einem Tag, an dem sehr viele Covid-Patienten neu auf die Station kamen. Wir konnten sie nur deswegen aufnehmen, weil so viele gestorben waren", sagt Baumgärtel und mahnt: "Bei den Überlebenden sehen wir langwierigste Verläufe. Nach wochenlangen Aufenthalten auf unserer Station müssen viele erst wieder lernen zu gehen. Das kann keiner wollen." Schwere Corona-Verläufe hätten demnach Patienten jeden Alters.

Der Facharzt für Innere Medizin will mit den Videos erweichen, dass sich die Bevölkerung der Gefährlichkeit des Virus bewusst wird und sich an die Maßnahmen wie das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen hält.

Klinik-Mitarbeitende arbeiten am Limit

Rali Guemedji sprach eines der 14 Videos auf Französisch ein. Die Krankenpflegerin arbeitet auf der Intensivstation im Klinikum und berichtet von schlaflosen Nächten der Klinik-Mitarbeitenden. "Jeden Tag, jede Stunde arbeitet das Personal des Klinikums – die Reinigungskräfte, die Pflegekräfte, die Ärzte – am Limit. Viele haben schlaflose Nächte, weil sie sehen, dass auch junge Menschen ohne jegliche Vorerkrankung leiden und sterben", so Guemedji und mahnt: "Wir müssen nun alle zusammenhalten, um diese Krise zu überstehen!"

Appell: Sinkende Zahlen nicht unterschätzen

Die Videos wurden auf Deutsch sowie 13 Fremdsprachen produziert und auf der Covid-Intensivstation des Klinikums aufgenommen. Alle Videos hat die Stadt Nürnberg auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Für die Beschäftigten sei es ein großes Anliegen, die Bevölkerung immer wieder auf die Gefahren durch das Coronavirus hinzuweisen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Demnach könne auch bei den derzeit leicht sinkenden Infektionszahlen keine Entwarnung gegeben werden. Das Krankenhaus befinde sich im Krisenmodus und im Zustand des Pandemie-Alarmfalls, der im vergangenen Dezember ausgerufen wurde. Derzeit werden laut Klinikangaben 140 Patienten stationär behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind.