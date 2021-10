Klinik Kutzenberg für Anti-Aggressionsmodell ausgezeichnet

"5-Phasenmodell zur Minimierung von Zwang und Gewalt in der psychiatrischen Versorgung": So lautet der Name des Konzepts, das mit dem ersten Platz des Bayerischen Psychiatriepflegepreis ausgezeichnet worden ist. Julia Tandetzky und Christian Kämpf leiten den Pflegebereich in der Psychiatrischen Klinik des Bezirksklinikums Obermain. Ihre erfolgreiche Arbeit in der Einrichtung in Kutzenberg im Landkreis Lichtenfels ließ sich zuletzt auch in Form von Zahlen ablesen.

Bezirksklinikum Obermain erhält 1.000 Euro Preisgeld

Denn das Modell ist demnach sehr erfolgreich, da sich unter anderem die Anzahl aggressiver Übergriffe durch Patienten in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 80 Prozent reduziert haben. Die Phasen beinhalten unter anderem, dass ein Konzept zur Smartphone-Nutzung für Patientinnen und Patienten im Akutbereich eingeführt wurde sowie die Umsetzung von Deeskalationskonzepten und die Erweiterung von Schutzkonzepten.

Mit dem Bayerischen Psychiatrischen Preis werden Personen oder Gruppen aus der Berufsgruppe des Pflege- und Erziehungsdienstes geehrt, die sich mit Projekten oder Veränderungen von Strukturen im pflegerischen Alltag psychiatrischer Einrichtungen besonders verdient gemacht haben. Der erste Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.