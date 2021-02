Klinik im Stich gelassen? Shitstorm gegen Pizzaservice

Zwar erklärt eine Sprecherin des Unternehmens, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen der "Sperrung" und den Mutationen gebe. In den sozialen Medien genügt vielen Nutzern allerdings die Überschrift des Artikels, der einen Zusammenhang mit tatsächlich widerfahrenen Diskriminierungen der Klinik-Mitarbeiter herstellt, um ihren Unmut über Domino's Luft zu machen.

Bürger rufen zum Boykott von Domino's auf

Beschämend sei das Handeln des Unternehmens. Wie man in Zeiten wie diesen ärztliches Personal nur so demütigen könne, fragt eine Leserin. Dominos sei "gestrichen" schreibt eine weitere. Eine dritte lässt wissen: "Ich glaube an Karma und hoffe, dass diese Lieferkette bald niemanden mehr in Bayreuth beliefern muss."

Mitarbeiter von Domino's sollten bloß nicht erkranken und auf die Hilfe derer angewiesen sein, die sie jetzt im Stich ließen, finden einige. Andere rufen zum Boykott des Unternehmens auf. Von "Arschgeigen" und dem "Drecks Fastfood-Scheiß einer Kette" ist schnell die Rede.

Pizzaservice schlägt Hass-Welle entgegen

Über 150 Kommentare dieser Art und größtenteils wütende Emojis kommen schnell unter mehreren Posts dazu auf Facebook zusammen. Die Schlagzeile trifft offenbar einen Nerv. Erst drei Tage zuvor hatte das Klinikum mitgeteilt, dass Beschäftigte wegen der Corona-Mutationen im Haus öffentlich stigmatisiert und gemieden würden. Unter anderem berichtete der Klinik-Sprecher von einer Mitarbeiterin, die an einer Tankstelle abgewiesen worden sei. In der Stadt kam es daraufhin zu einer Welle der Solidarität mit den Beschäftigten.

Domino's: Zusammenhang ist konstruiert

Die Bayreuther Franchise-Nehmerin sei aufgrund des völlig konstruierten Zusammenhangs und des ihr entgegenschlagenden Hasses mit den Nerven am Ende, heißt es hingegen aus der Pressestelle von Domino's auf Nachfrage des BR. Man sei "leider Opfer von falscher Berichterstattung geworden", versucht die Leiterin der Bayreuther Filiale zwischen all der Hass-Posts noch zu erklären.

Pizza-Service Domino's verkleinert Auslieferbezirke

Dafür, dass an die Adresse des Klinikums nicht mehr geliefert werde, gebe es nämlich einen ganz anderen Grund. So habe man bereits im September des vergangenen Jahres beschlossen die Auslieferbezirke überall dort zu verkleinern, wo die angestrebte Lieferfrist von maximal 26 Minuten ab Bestellung oft nicht eingehalten werden könne. Vor allem am Wochenende, wenn viele Pizzen bestellt worden seien, habe die Lieferzeit im Bayreuther Stadtteil Roter Hügel, in dem sich das Klinikum befindet, teils deutlich mehr als 30 Minuten betragen.

Änderung seit 7. Januar in Kraft

In vielen Städten seien daher die Lieferbezirke zum 7. Januar verkleinert worden und damit dreieinhalb Wochen vor Bekanntwerden der Corona-Mutationen an den beiden Bayreuther Krankenhäusern Klinikum und Hohe Warte.

Wer seitdem die Adresse des Bayreuther Klinikums im Online-Bestellformular des Unternehmens eingibt, erhält die Mitteilung, dass die Adresse nicht im System hinterlegt sei, man Auskünfte dazu allerdings über eine Mailadresse erfahren könne. Die Sprecherin gibt zu: Eine Information an die Kunden sei bisher unterblieben, soll aber nachgeholt werden.

Viele Stadtteile werden nicht mehr bedient

BR-Recherchen zeigen: In Bayreuth, wie auch in anderen Städten, sind ganze Stadtteile seit Verkleinerung der Bezirke von einer Lieferung ausgeschlossen. Auch in vielen Straßen rund um das Klinikum werden Kunden nicht mehr beliefert. Allerdings, so eine Sprecherin, würden Bestellungen ab einem Gesamtwert von 50 Euro nach wie vor ausgeliefert. Sie müssten dann aber per Telefon in der jeweiligen Filiale aufgegeben werden. Das gelte natürlich auch für das Klinikum.

Klinik Hohe Warte wird weiter von Domino's beliefert

In das zweite große Bayreuther Krankenhaus, die Klinik Hohe Warte, wird hingegen noch geliefert. Auch dort stehen Mitarbeiter in Verdacht, mit einer hochansteckenden Mutation des Coronavirus infiziert zu sein. Der Sprecherin von Domino's zufolge auch ein Beleg dafür, dass die Verkleinerung des Lieferbezirks der Serviceoptimierung gilt und sich nicht gegen das Klinikum und seine Mitarbeiter richtet. Vorwürfe, der Pizzalieferdienst diskriminiere die Mitarbeiter, weist das Unternehmen entschieden zurück.