Klinik hinter Gittern: Zu Besuch in der forensischen Psychiatrie

Die Zahl der Menschen, die in Bayern in einer forensischen Psychiatrie untergebracht werden, steigt. Die Einrichtungen sind auf die Unterbringung und Behandlung von psychisch auffälligen Straftätern spezialisiert. So wie die Forensik in Lohr in Unterfranken.

Das Gebäude am westlichen Rand des Geländes unterscheidet sich sichtbar von den anderen Häusern des Bezirkskrankenhauses. Etwa fünf Meter ragt der Zaun in die Höhe. Stacheldraht ist daran befestigt, Lautsprecher und Kameras. Etwa 170 Patienten sind in der Rupert-Mayer-Klinik für Forensische Psychiatrie untergebracht. Hier lebt auch Jürgen. Vor vier Jahren zündete er das Haus seiner Eltern an.

Erst Erkrankung, dann Brandstiftung

Jürgen ist groß gewachsen. Er trägt ein graues T-Shirt, sein Händedruck ist locker. Der 27-Jährige grüßt freundlich. In Lohr ist er seit dreieinhalb Jahren: "Ich hatte mal einen schlechten LSD-Trip. Danach war eigentlich nichts mehr wie vorher." Durch den Drogenkonsum habe er Psychosen entwickelt: "Da denkt man nicht klar." Die Zeit nach dem Delikt sei "schrecklich" gewesen: "Man denkt sich nur, was habe ich eigentlich getan?" Damals hatte er unter anderem Kleidung in Benzin getränkt, berichtet Jürgen. Es kam zu einer Verpuffung. Seine Familie kam mit Verletzungen davon. Ein halbes Jahr saß er in Untersuchungshaft. Dann wurde ein Gutachten erstellt. Die Diagnose: Jürgen ist an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt.

Patienten wissen nicht, wann sie gehen dürfen

Straftäter, die wie Jürgen zum Tatzeitpunkt nicht in der Lage sind, "das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln", gelten in Deutschland als schuldunfähig. So steht es im Strafgesetzbuch. In Jürgens Fall war es eine psychische Erkrankung, die zu dieser Einordnung führte. Für ihn hatte das zur Konsequenz: Wegen der Brandstiftung kam er nicht in Gefängnis, sondern in den Maßregelvollzug – also eine forensische Psychiatrie.

Der grundlegende Unterschied zum Gefängnis: In der Forensik gibt es die Möglichkeit, dass Jürgens Krankheit therapiert wird. Gleichzeitig ist jedoch kein Datum fixiert, wann Jürgen wieder auf freien Fuß kommt. Entlassen wird er erst, sobald er vollständig therapiert ist.

Tagesablauf der Bewohner ist streng getaktet

"Das ist schon schwierig, dass die Zukunft nicht mehr in den eigenen Händen liegt", sagt Jürgen. Nach dreieinhalb Jahren in Lohr hat er die sogenannte Sicherheitsstufe "D1" erreicht. "D1" bedeutet, dass ihm an Wochenenden Ausgänge gewährt werden, die bis zu 24 Stunden dauern dürfen. Als er in Lohr ankam, war er noch in der Stufe "03" eingruppiert, erzählt er. Das bedeutete: Er durfte sich nur auf seiner Station frei bewegen. Ausgänge waren tabu.