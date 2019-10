Klinik-Fusion Altötting: Protest-Aktion von Klinikmitarbeitern

Protest der Mitarbeiter der Kreiskliniken Altötting und Mühldorf: Die Mitarbeiter der Abteilung Hauswirtschaft befürchten durch die Fusion der Kliniken der Landkreise Altötting und Mühldorf sinkende Löhne. Hintergrund der Aktion sind unterschiedliche Tarife: Derzeit wird der Bereich Hauswirtschaft – der beispielsweise die Küche, die Reinigung oder den Patientenservice umfasst – in den beiden Landkreisen unterschiedlich gehandhabt.

Unterschiedliche Tarife

Während in den Standorten Altötting und Burghausen die Klinikmitarbeiter nach Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst bezahlt werden, ist in den Kliniken Mühldorf und Haag der Bereich Hauswirtschaft in einer Servicegesellschaft ausgegliedert. Das bedeutet: Mitarbeiter werden nach Tarifvertrag der Gebäudereinigung bezahlt. Sie erhalten im Vergleich weniger Lohn, kein Weihnachtsgeld und sind kaum für die Rente abgesichert.

Weitere Proteste am Freitag

Die Mitarbeiter befürchten, dass nach der geplanten Fusion der Kliniken eine solche Servicegesellschaft für alle Häuser kommt. Die heutige Protestaktion sollte die Altöttinger Kreisräte auf die Problematik aufmerksam machen und somit eine mögliche Servicegesellschaft verhindern. Kommenden Freitag ist die nächste Protestaktion geplant – diesmal vor dem Kreistag in Mühldorf.