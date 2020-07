Klinik für psychisch kranke Kinder und Jugendliche in Bayreuth

Depressionen sollen genauso wahrgenommen und behandelt werden wie ein Blinddarmdurchbruch - so fasst Pflegedienstleiter Alexander Plaschko das langfristige Ziel zusammen. Vor allem Kinder und Jugendliche, die psychisch erkrankt sind, benötigen eine bessere Versorgung. Für sie errichtet der Bezirk Oberfranken für 31 Millionen Euro deshalb nun eine neue Klinik. Bis der Neubau in Betrieb gehen kann, wird ein Gebäude als Zwischenlösung gebaut.

Zwei Therapiestationen und eine werden gebaut

Der sogenannte Interimsbau kostet 3,1 Millionen Euro. Er soll kurzfristig Abhilfe schaffen für psychisch kranke Kinder und Jugendliche.

"Mit dieser Lösung schaffen wir zeitnah eine Verbesserung für betroffene Kinder und Jugendliche und deren Familien. Es ist eine Herzensangelegenhiet für mich, weil wir hier etwas für Menschen tun, die sich selbst sehr schlecht vertreten können. Wenn man hier einmal durchläuft, diese Kinder sieht, dann weiß man, wofür man arbeitet", Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU).

Die Übergangslösung soll in drei Monaten fertig sein und Platz für zwei Therapiestationen mit je zwölf Betten und einen Schulbereich bieten. Ab Ende Oktober sind die ersten Langzeit-Psychotherapien möglich. Die Therapie vor Ort kann dann bis zu drei Monate dauern.

Psychiatrie und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

Die komplett neue Klinik für die Kinder und Jugendliche aus Oberfranken, die psychiatrisch und psychotherapeutisch therapiert werden müssen, entsteht unweit der bestehenden Tagesklinik am Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Die Planungen laufen. Der Bedarf an Therapieplätzen steigt stetig.

"In Bayern hatten wir die schlechtesten Bedingungen, was die Kinder-und Jugendpsychologie betrifft. Wir mussten nachholen und ausweiten. Es ist noch viel Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg", Uwe-Jens Gerhard, Chefarzt der Bayreuther Kinder-und Jugendpsychiatrie.

Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Bayreuth am Bezirkskrankenhaus eine Kinder-und Jugendpsychiatrie. Behandelt werden Kinder ab dem Grundschulalter und bis zum 17. Lebensjahr.