Klinik-Besuchsregeln: Nicht leicht für Kranke und Angehörige

Rosa Asams Vater ist über 80. Gleich vier Mal musste er dieses Jahr ins Krankenhaus, zuletzt wegen eines Sturzes vor rund drei Wochen. Rosa Asam und ihr Bruder waren fast jeden Tag vor Ort – auch wenn das mitunter lange Anfahrtswege bedeutete. "Wir haben versucht, den Alltag hier ins Krankenhaus zu bringen", sagt die 54-Jährige aus dem Landkreis Dachau.

Für den Vater war der Aufenthalt nicht leicht. "Er hat irgendwann eine Art Krankenhaus-Koller bekommen, hat gesagt, ich will hier raus, das ist wie ein Gefängnis", erzählt Asam. "Gerade ein älterer Mensch, der schon auch leichte Demenzerscheinungen hat, braucht einfach vertraute Leute."

Vier Einrichtungen – vier unterschiedliche Regeln

In den drei Krankenhäusern und einer Reha-Einrichtung in Oberbayern und Schwaben galten jedes Mal andere Besuchsregeln. Mal eine Stunde, mal zwei, mal gar kein Besuch, dann doch – nach Intervention des Sozialdienstes. In einer Einrichtung durfte sich Asam bei Besuchen nicht mit ihrem Bruder abwechseln – und das bei einem Anfahrtsweg von einer Stunde. "Einmal hat die Person einen irren Zeitaufwand und es ist so, dass man sich nicht mit dem anderen Angehörigen austauschen kann." Plötzlich war sie alleinige Ansprechpartnerin für die Ärzte.

Besuchsregeln: Bei Details gilt das Hausrecht

Um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, sind FFP2-Maske und ein negativer Test für Besucher in allen Krankenhäusern in Deutschland vorgeschrieben. Das Hausrecht greift dagegen bei Details: Wie viele Besucher dürfen kommen, wie lange bleiben sie, sind Kinder erlaubt?

Wer sich durch die Websites der Kliniken klickt, findet verschiedenste Vorgaben. Meist gilt: ein Besucher für eine Stunde am Tag pro Patient. Teilweise gibt es auch keine Zeitbeschränkung, aber es darf nur ein Angehöriger im Zimmer sein, dann bittet man Patienten im Mehrbettzimmer, sich gegenseitig abzustimmen. Manche Kliniken arbeiten auch mit Anmeldungen.

Krankenhäuser stehen wegen Corona massiv unter Druck

Besuchsregeln hängen von vielen Dingen ab: von der Art der Station, von baulichen Gegebenheiten wie, ob man auf dem Weg zum Zimmer durchs halbe Krankenhaus muss, aber auch von Erfahrungen in der Pandemie. So kann eine schlimme Corona-Erfahrung Krankenhäuser vorsichtiger machen, sagt die Bayerische Krankenhausgesellschaft. Auch derzeit kämpfen die Einrichtungen mit immensen Belastungen.

Pressesprecher Eduard Fuchshuber weiß von einer Klinik mit vier Standorten, die ein komplettes Besuchsverbot erlassen hat, um auch ihr Personal zu schützen. Häufig würden "sozialverträgliche Lösungen" für Besucher gefunden – so sind etwa in Absprache mit der Abteilung Ausnahmen möglich. Sonderregeln gelten in Risikobereichen wie der Onkologie, tendenziell sind die Vorschriften in sensiblen Bereichen wie der Psychiatrie oder bei Palliativpatienten lockerer.

Einzelfälle zeigen: Auch bei Sterbenden gibt es Einschränkungen

Gerade am Anfang der Coronazeit mussten Menschen wegen der Besuchsverbote mitunter alleine sterben. Heute ist Konsens: Das darf sich nicht wiederholen. "Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig", heißt es in der 17. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Doch auch wenn Besuche meist problemlos möglich sind – immer klappt das nicht.

Marlene Huber, die eigentlich anders heißt, erzählt, dass sie ihre sterbende Nachbarin diesen September in einem Krankenhaus in Augsburg besuchen wollte. Sie erkundigte sich telefonisch nach den Besuchsregeln, machte einen Test – dann hieß es: "Ich durfte sie nicht mehr besuchen, es war heute nämlich schon jemand da", sagt Huber. "Selbst der Sohn durfte nur ohne seine Frau rein."

Machen die Corona-Regelungen Sinn?

Auch Rosa Asam, deren Vater inzwischen wieder zuhause ist, kann die Besuchsregeln mitunter nicht ganz nachvollziehen. Ihr geht es ebenfalls darum, die Ansteckungsgefahr möglichst klein zu halten, die FFP2-Maskenpflicht befürwortet sie, auch weiß sie, dass Schnelltests nicht immer zuverlässig sind. Aber: Warum eine Stunde beim einen Krankenhaus, beim anderen zwei? Und warum dürfen sich Angehörige mitunter nicht abwechseln?

Anruf beim Infektiologen Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar in München. Das Infektionsrisiko hängt von vielen Faktoren ab, sagt er – unter anderem von der infektiösen Dosis und der kumulativen Exposition. Vereinfacht gesagt: "Je länger ich mit einem Infizierten in einem Raum Zeit verbringe, desto wahrscheinlich ist auch eine Infektion."

Regelungen haben auch praktische Gründe

Neben dem Infektionsrisiko gebe es für die Beschränkung der Besuchsdauer aber auch praktische Gründe: Bei Mehrbettzimmern lässt sich so einfacher vermeiden, dass mehrere Angehörige gleichzeitig da sind. Insgesamt, glaubt Spinner, wolle niemand die Zeit absoluter Besuchsverbote zurück. "Heute, wo die Immunkompetenz durch Impfung und Genesung so deutlich gestiegen ist, also schwere Covid-19-Fälle trotz der hohen Inzidenzzahlen wirklich sehr, sehr selten sind, finden die meisten Kliniken durchaus rationale Konzepte, um Besuche weiter zu ermöglichen."

Kinder müssen oft draußen bleiben

Kinder bleiben aber in vielen Krankenhäusern als Besucher außen vor. Bei der München Klinik heißt es etwa unter den allgemeinen Besuchsregeln: "Keine Besuche durch Kinder unter 14 Jahren." Dasselbe gilt etwa im Klinikum Erding. Mitunter bittet man wie am Klinikum Freising, von Besuchen mit Kleinkindern abzusehen.

Auf den Geburtsstationen können in vielen bayerischen Krankenhäusern in der Regel zwar Väter zu Besuch kommen, Geschwisterkinder aber nicht. Für Familien sei das mitunter eine belastende Situation, berichtet die "Initiative Familien Bayern". Bei Kindern wird aber in vielen Kliniken ebenfalls der Einzelfall berücksichtigt – etwa, wenn die Enkel den sterbenden Opa besuchen wollen.

Kinder können genauso infektiös sein wie Erwachsene

Kinder sind nicht pauschal infektiöser als Erwachsene, sagt der Infektiologe Spinner. Mit Blick auf Corona sind Kleinere oft auch deshalb ausgeschlossen, weil sie nicht zuverlässig Maske tragen und bis zu einem bestimmten Alter nicht getestet werden müssen. Außerdem fürchtet man, dass sie etwa aus Kita oder Schule Atemwegserkrankungen mitbringen. Diese können für vulnerable Patienten gefährlich sein – wobei das schon vor Corona so war.

Besuch ist Kontakt zur Außenwelt

Besuch ist im Krankenhaus für viele Menschen sehr wichtig. Das hängt mit deren belastender Situation zusammen, sagt Prof. Thomas Pollmächer vom Zentrum für Psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt: Die Patienten machen sich Sorgen um ihre Zukunft, fürchten sich vielleicht vor einer gefährlichen Operation. "Dann sind sie natürlich auf den Kontakt zu den Menschen angewiesen, die ihnen nahe sind, von denen sie sich Unterstützung und Hilfe erwarten."

Gerade für wenig selbstständige Patienten sei Besuch zentral, etwa für Menschen mit Demenz. Auch beim Genesungsprozess kann sozialer Kontakt eine Rolle spielen – wenn auch nicht unbedingt bei Aufenthalten von wenigen Tagen, wie im Krankenhaus oft üblich.

Patientenbeauftragter bekommt wenig Beschwerden

Zu den Besuchsregelungen erreichen den Patienten- und Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, derzeit nur noch "vereinzelt" Beschwerden, schreibt er auf BR-Anfrage. Der Höhepunkt der Anfragen lag in den Pandemiejahren 2020/2021. Noch im März 2022 appellierte er allerdings öffentlich an die Kliniken, "wohlwollende Lösungsmöglichkeiten" für Angehörigenbesuche zu finden, da ihn immer noch Nachrichten von Besuchsverboten erreichten. Vor allem in Bereichen wie Geburtshilfe und Onkologie müssten kreative Möglichkeiten gefunden werden.

Angehörige trauen sich oft nicht, sich zu beschweren

Dass es wenig offizielle Beschwerden gibt, überrascht Pflegekritiker Claus Fussek nicht. Viele Angehörige würden sich nicht trauen, Kritik zu äußern – "weil es eine Form der Abhängigkeit und des Ausgeliefertseins gibt." Fussek kritisiert die unterschiedlichen Besuchsregelungen als "ein Stück Willkür". Teils würden sich Regelungen von Station zu Station unterscheiden, sogar je nachdem, wer gerade Dienst hat.

"Es muss verbindliche, einheitliche Regeln geben – und umgekehrt muss man sich auch auf Angehörige verlassen können", sagt Fussek. Er schlägt vor, eigene Hotlines ins Leben zu rufen, damit Angehörige immerhin Auskunft über den Gesundheitszustand ihrer Familienmitglieder bekommen können und Ansprechpartner nicht ständig wechseln.