Klinik Bad Königshofen: Bürgerinitative will Ratsbegehren kippen

Die Bürger von Bad Königshofen sollen am 16. Dezember bei einem Bürgerentscheid darüber abstimmen ob das alte Krankenhaus erhalten bleiben soll. Die Stadt will es abreißen. Der Stadtrat hat dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren gegenübergestellt. Dagegen will die Bürgerinitiative nun mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Würzburg vorgehen. Das teilt die Sprecherin der Bürgerinitiative, Daphne Hanika-Merz, mit.

Bürgerinitiative will Formulierung prüfen lassen

Nach Ansicht der Aktivisten kam der Beschluss für das Ratsbegehren rechtswidrig zustande, weil das Thema nicht auf der Tagesordnung stand. Zudem üben sie Kritik an der Formulierung des Ratsbegehrens und werfen Bürgermeister Thomas Helbling Wählerbeeinflussung vor.