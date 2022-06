Klingenberg: Gewürzpapst Ingo Holland überraschend gestorben

Völlig überraschend ist der Koch und Gewürzexperte Ingo Holland im Alter von 64 Jahren gestorben. Das Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Medienberichten zufolge seien die Mitarbeiter seiner Firma am Freitag über den Tod von Holland informiert worden.

Angesehener Küchenchef

Ingo Holland wurde 1958 in Klingenberg am Main geboren und galt als Experte für Gewürze. Nach seiner Ausbildung zum Koch arbeitete er unter anderem Parkhotel Crombach in Rosenheim, im Hilton-Hotel in München oder in den Schweizer Stuben in Wertheim. 1997 hatte Holland das Restaurant "Zum Alten Rentamt" in einem denkmalgeschützten Gebäude in der Altstadt von Klingenberg übernommen, in dem er bis 2007 Chefkoch war. Die Küche des Restaurants wurde in dieser Zeit unter anderem mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Spezialist für Gewürze

Wegen seiner Unzufriedenheit mit den gelieferten Gewürzen gründete er im Jahr 2001 das Unternehmen "Altes Gewürzamt" und handelte gemeinsam mit seinem Sohn Kilian mit Gewürzen. Außerdem entwickelte er neue Gewürzmischungen. 2007 übergab er das Restaurant an seinen Schüler Ludger Helbig und konzentrierte sich auf den Gewürzhandel. Erst 2016 hatte er das Alte Gewürzamt neu errichtet. Der neue Firmen- und Produktionssitz mit einer Genussetage als kreative Wirkungsstätte war ein exklusiver Ort für Kochkurse und Events.